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Gravações, reuniões e sabatinas: veja a agenda dos candidatos ao Governo

Programação desta quinta-feira inclui gravação eleitoral, reuniões, entrevistas, sabatina, visitas e atos de campanha em Rio Branco e no interior

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Gravações, reuniões e sabatinas: veja a agenda dos candidatos ao Governo
Candidatos ao Governo do Acre cumprem agendas de campanha nesta quinta-feira (27), com compromissos em Rio Branco e no interior do estado/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem nesta quinta-feira (27) agendas de campanha com compromissos em Rio Branco e no interior do estado. A programação inclui gravação de programa eleitoral, entrevistas, reuniões, visitas a bairros, encontros com representantes de setores da sociedade e atos de campanha.

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A governadora Mailza Assis, candidata à reeleição, tem compromisso às 8h, com um café da manhã com lideranças e o candidato José Adriano, no Mercado Municipal do Quinze.

Às 11h, grava o programa eleitoral, em agenda fechada. Às 18h, participa de uma sabatina eleitoral na TV Gazeta.

Às 19h, se reúne com apoiadores e a deputada Michele Melo, na Travessa Banho de Cheiro, em frente à Unimeta.

O candidato Alan Rick começa a agenda às 7h, com uma visita à Regional Tancredo Neves, com concentração em frente ao Comercial Reis, no bairro Montanhês.

Às 10h30, participa de uma coletiva de imprensa no Comitê Central, no Centro de Rio Branco. No período da tarde, a agenda é fechada.

Às 18h, visita a Feira Popular do Produtor Rural, no estacionamento da Arena da Floresta.

Às 19h, participa do evento “Mulheres Reais”, no Gran Reserva, na Vila do DNER.

O candidato Tião Bocalom concentra a agenda em Rio Branco.

Às 8h, participa de uma reunião com a coordenação da campanha.

Às 11h, concede entrevistas a portais de notícias.

No período da tarde, às 16h, participa de um encontro com empreendedores do SINDIPAN.

Às 19h, o candidato participa de uma sabatina promovida pelo AC24Horas, prevista para terminar às 21h.

O candidato Thor Dantas inicia o dia às 9h, em Rio Branco, com a gravação de programa eleitoral.

Às 15h, ele segue para Capixaba, onde participa de uma reunião com representantes da Cooperativa.

Às 18h, Thor participa do lançamento de sua campanha em Xapuri.

O candidato Eudo terá uma agenda voltada às comemorações de seu aniversário. As atividades previstas para esta quinta-feira ficam restritas ao bairro Tangará, com homenagens e ações relacionadas à data.

Já o candidato Dr. Luisinho não disponibilizou agenda oficial para esta quinta-feira. Até o momento, a assessoria não informou compromissos públicos do candidato.

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