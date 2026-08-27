Homem é encontrado morto no quintal de residência em Rio Branco

Mário do Nascimento de Freitas foi localizado sem roupas após socorristas tentarem manobras de reanimação por 45 minutos

Samu realizou procedimentos de reanimação por 45 minutos, mas constatou o óbito no local/ Foto: ContilNet

Mário do Nascimento de Freitas, de 36 anos, foi encontrado sem vida na noite desta quarta-feira (26), no terreno de uma residência localizada na Travessa Osvaldo Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela polícia, Mário estaria tomando banho na área externa de sua residência quando vizinhos teriam ouvido gritos de socorro. Pouco tempo depois, um morador que havia acabado de chegar em casa encontrou o celular da vítima tocando no quintal e, ao verificar o local, acabou localizando o corpo de Mário completamente despido.

De acordo com testemunhas, Mário tinha o costume de passar para o quintal da residência vizinha quando ficava sem a chave de casa. A suspeita inicial é de que, por algum motivo ainda não esclarecido, ele tenha saído de sua residência e tentado pedir ajuda.

O vizinho que encontrou o corpo contou à reportagem que percebeu o celular de Mário tocando no quintal. Ao atender a ligação, constatou que era a esposa da vítima, que pedia para que ele fosse buscá-la em uma igreja. Após informar à mulher sobre o ocorrido, o morador se virou e avistou o corpo de Mário no terreno.

Imediatamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. Uma ambulância de suporte básico, que estava mais próxima, chegou inicialmente ao endereço. Na sequência, uma equipe de suporte avançado também foi enviada para auxiliar no atendimento.

Os profissionais do SAMU realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 45 minutos, na tentativa de reverter a parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, Mário não apresentou resposta, e o óbito foi constatado pela equipe médica.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram no local e realizaram o isolamento da área para preservar a cena e permitir o trabalho das equipes de perícia.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionadas. Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi removido por agentes de necropsia e encaminhado ao instituto, onde deverá passar por exames cadavéricos.

Policiais civis da Equipe de Pronto Emprego (EPE) estiveram na ocorrência e realizaram os primeiros levantamentos. O caso deverá ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pela investigação.

Até o momento, não foram identificados sinais aparentes de violência no corpo da vítima. A causa da morte, entretanto, ainda não foi esclarecida e deverá ser determinada a partir dos exames cadavéricos e demais procedimentos periciais.