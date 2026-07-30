Homem acusado de estupro de vulnerável é preso em fazenda

E. V. C. foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente

Homem é preso por estupro de vulnerável em Rio Branco/Foto: ContilNet

E. V. C., de 55 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (30) por policiais militares após ser localizado escondido em uma fazenda no Ramal Martins Brusugu, na região da Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 9h, a guarnição do 2° Batalhão foi acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom), por meio do telefone 190, após receber denúncia de que E., apontado como suspeito de ter cometido um estupro de vulnerável contra uma criança há cerca de duas semanas, estaria escondido em uma propriedade rural na região.

Antes de seguir para o local, os policiais realizaram consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) e constataram a existência do mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco, em 2025, também relacionado ao crime de estupro de vulnerável.

De posse das informações, a equipe se deslocou até a fazenda indicada, onde localizou E. escondido. Após a confirmação da identidade, os militares deram ciência da ordem judicial e cumpriram o mandado de prisão.

E. V. C. foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.