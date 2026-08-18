A candidata reconheceu os desafios da disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, mas afirmou acreditar no projeto político que está construindo

Irinéia Barbosa inaugura comitê de campanha em Rio Branco, ao lado de familiares, amigos, apoiadores e candidatos da coligação/Foto: ContilNet

A candidata a deputada federal Irinéia Barbosa (PSDB) inaugurou, nesta terça-feira (18), seu comitê de campanha em Rio Branco. O espaço está localizado na Avenida Ceará, em frente ao antigo Bolo do Cerrado.

A inauguração reuniu apoiadores, familiares, amigos e candidatos da coligação. Durante o evento, Irinéia falou sobre o início da campanha e afirmou estar otimista com a receptividade que tem recebido nesta nova etapa de sua trajetória política.

“Eu estou muito feliz, que alegria receber aqui familiares, amigos. Nós estamos nessa nova caminhada, uma caminhada desafiadora. Para quem me conhece sabe da nossa luta, do coração que a gente tem, a vontade de servir o nosso povo, servir o nosso Acre. Deus colocou sempre no meu coração essa vontade de servir.”, declarou.

A candidata reconheceu os desafios da disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, mas afirmou acreditar no projeto político que está construindo. Segundo Irinéia, a presença de pessoas próximas na inauguração reforça sua disposição para seguir na campanha.

O candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom, participou da inauguração e declarou apoio à candidatura de Irinéia Barbosa.

“É desafiador, todo mundo sabe, é uma luta, eu costumo brincar que é uma luta com os gigantes. Ninguém é pago aqui, não tem cabo eleitoral só é familiares, amigos. O meu coração está, assim, pulsando de alegria”, afirmou.

Irinéia também destacou a importância do comitê como ponto de encontro com os eleitores. De acordo com a candidata, o espaço será utilizado para apresentar suas propostas, contar sua trajetória e disponibilizar materiais de campanha.

Durante a inauguração, ela agradeceu o apoio do candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom, a quem atribuiu o convite para entrar na disputa eleitoral.

“Agradeço primeiramente ao nosso futuro governador Tião Bocalão. Eu creio que foi um propósito ele aparecer na minha vida para fazer esse convite. É um homem honesto, íntegro, agradeço à ele e a esposa pelo convite para iniciarmos essa caminhada, uma grande parceria que nós estamos fazendo”, disse.

A candidata também mencionou o apoio de Eduardo Velloso, candidato ao Senado, e convidou os eleitores a conhecerem o novo espaço.

“Venham aqui no comitê, venham conhecer nossas propostas, pegar o material e distribuir o nome da ‘Irineia 4555’para todo o estado do Acre”, declarou.

O candidato ao governo do Acre Tião Bocalom também participou da inauguração e concentrou sua fala em Irinéia Barbosa. Segundo ele, este foi o primeiro comitê de campanha inaugurado pelo grupo nestas eleições.

Durante o discurso, Bocalom elogiou a candidata e relembrou as conversas que antecederam a entrada dela na disputa eleitoral.

“A dona Irinéia merece o carinho de cada um de nós. É uma guerreira”, afirmou.

Bocalom também disse acreditar que a candidatura de Irinéia está relacionada a um propósito e destacou a presença de familiares, amigos e apoiadores na inauguração. Para ele, determinação e persistência serão importantes durante a campanha.

“E eu tenho certeza que diante do carinho dos seus amigos que você tem aqui, essa missão não está difícil não. Tudo é possível quando você tem Deus na frente e tem determinação”, declarou.

Ao incentivar Irinéia a seguir na disputa, Bocalom utilizou a própria trajetória eleitoral como exemplo de persistência. O candidato afirmou que enfrentou cinco derrotas nas urnas antes de conseguir ser eleito prefeito de Rio Branco, em 2020.

“E se eu tivesse perdido em 2020, eu tinha vontade de 24. Gente, porque quando você acha, quando você acredita numa coisa, se eu vou fazer, você vai para cima. Muitas vezes não dá certo na primeira, vai para a segunda. Na segunda, vai para a terceira”, disse.

A inauguração do comitê marca mais uma etapa da campanha de Irinéia Barbosa na disputa por uma das vagas do Acre na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Veja o vídeo: