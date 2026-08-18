Recém-nascido permanece sob cuidados médicos no Hospital João Câncio Fernandes; Sesacre informou que criança nasceu em boas condições

Bebê de Maria Rayssa permanece internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, após nascer em boas condições durante a cesariana/Foto ilustrativa/Reprodução

O bebê de Maria Rayssa, de 18 anos, que morreu nesta terça-feira (18) após complicações durante o parto, permanece internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o recém-nascido está sob os cuidados da equipe médica da unidade.

A jovem deu entrada no hospital durante a madrugada, por volta das 2h50, com 39 semanas de gestação, dores e pressão arterial elevada. Conforme a Sesacre, após avaliação médica, foi indicada a realização de uma cesariana.

O procedimento foi realizado e, de acordo com a secretaria, o bebê nasceu em boas condições. Após o parto, no entanto, Maria Rayssa apresentou uma convulsão e foi diagnosticada com eclâmpsia, uma complicação grave associada à hipertensão na gestação.

Veja o caso: Jovem de 18 anos morre durante o parto; família se revolta e acampa em hospital

A equipe médica iniciou o atendimento imediatamente e, diante do agravamento do quadro, a paciente precisou ser intubada. O Samu e o serviço aeromédico foram acionados para realizar a transferência para uma unidade de referência em Rio Branco.

Enquanto aguardava o transporte aéreo, Maria Rayssa sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais realizaram manobras de reanimação, mas ela não respondeu aos procedimentos e morreu ainda no hospital.

A família da jovem se revoltou com a situação e chegou a permanecer no interior do Hospital João Câncio Fernandes, cobrando esclarecimentos sobre o atendimento prestado.

Nota da Sesacre

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre lamentou a morte da paciente e afirmou que todos os atendimentos, avaliações e condutas realizadas durante a permanência dela no hospital estão registrados no prontuário médico.

Saiba mais: Em nota, Sesacre lamenta morte de jovem após cesariana

Segundo a pasta, o documento poderá ser disponibilizado aos familiares conforme os procedimentos previstos para acesso ao prontuário. A Sesacre também afirmou que o Hospital João Câncio Fernandes permanece à disposição da família para prestar esclarecimentos.

Confira a íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) lamenta profundamente o falecimento da paciente de 18 anos, ocorrido nesta terça-feira (18), no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

De acordo com os registros do atendimento, a paciente deu entrada na unidade às 2h50, com 39 semanas de gestação, apresentando dores e pressão arterial elevada. Desde a admissão, permaneceu sob acompanhamento das equipes médica e de enfermagem, recebeu medicação para controle da pressão arterial e passou por avaliações ao longo da madrugada e da manhã.

Após avaliação médica, foi indicada a realização de cesariana. O procedimento foi realizado e o bebê nasceu em boas condições. Após o parto, a paciente apresentou uma convulsão, sendo diagnosticada com eclâmpsia, e recebeu atendimento imediato da equipe. Com o agravamento do quadro clínico, foi necessária a intubação para suporte respiratório.

Diante da gravidade, o Samu e o serviço aeromédico foram acionados para realizar a transferência da paciente para uma unidade de referência em Rio Branco. Enquanto aguardava a chegada do transporte aéreo, a paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória. A equipe iniciou imediatamente as manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços realizados, a paciente não respondeu e evoluiu a óbito ainda na unidade.

O recém-nascido permanece sob os cuidados médicos da equipe de saúde no referido hospital.

A Sesacre informa ainda que os atendimentos, avaliações e condutas realizadas estão registrados no prontuário da paciente, que poderá ser disponibilizado aos familiares, conforme os procedimentos previstos para acesso ao documento.

O Hospital João Câncio Fernandes permanece à disposição da família para prestar todos os esclarecimentos necessários. A Sesacre reforça sua solidariedade aos familiares e amigos diante desta perda.