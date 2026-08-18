18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
Influenciadora de 33 anos morre após complicações de cirurgia e marido faz desabafo
“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término
Laura Cardoso partiu a menos de um mês de celebrar 99 anos de idade
Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”
Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?
Fábio Porchat e pai ganham ação após falsas acusações sobre Lei Rouanet
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”
Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso

Bebê de jovem que morreu após complicações no parto segue internado

Recém-nascido permanece sob cuidados médicos no Hospital João Câncio Fernandes; Sesacre informou que criança nasceu em boas condições

Por Anieli Amorim, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Bebê de jovem que morreu após complicações no parto segue internado
Bebê de Maria Rayssa permanece internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, após nascer em boas condições durante a cesariana/Foto ilustrativa/Reprodução

O bebê de Maria Rayssa, de 18 anos, que morreu nesta terça-feira (18) após complicações durante o parto, permanece internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o recém-nascido está sob os cuidados da equipe médica da unidade.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A jovem deu entrada no hospital durante a madrugada, por volta das 2h50, com 39 semanas de gestação, dores e pressão arterial elevada. Conforme a Sesacre, após avaliação médica, foi indicada a realização de uma cesariana.

O procedimento foi realizado e, de acordo com a secretaria, o bebê nasceu em boas condições. Após o parto, no entanto, Maria Rayssa apresentou uma convulsão e foi diagnosticada com eclâmpsia, uma complicação grave associada à hipertensão na gestação.

Veja o caso: Jovem de 18 anos morre durante o parto; família se revolta e acampa em hospital

A equipe médica iniciou o atendimento imediatamente e, diante do agravamento do quadro, a paciente precisou ser intubada. O Samu e o serviço aeromédico foram acionados para realizar a transferência para uma unidade de referência em Rio Branco.

Enquanto aguardava o transporte aéreo, Maria Rayssa sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais realizaram manobras de reanimação, mas ela não respondeu aos procedimentos e morreu ainda no hospital.

A família da jovem se revoltou com a situação e chegou a permanecer no interior do Hospital João Câncio Fernandes, cobrando esclarecimentos sobre o atendimento prestado.

Nota da Sesacre

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre lamentou a morte da paciente e afirmou que todos os atendimentos, avaliações e condutas realizadas durante a permanência dela no hospital estão registrados no prontuário médico.

Saiba mais: Em nota, Sesacre lamenta morte de jovem após cesariana

Segundo a pasta, o documento poderá ser disponibilizado aos familiares conforme os procedimentos previstos para acesso ao prontuário. A Sesacre também afirmou que o Hospital João Câncio Fernandes permanece à disposição da família para prestar esclarecimentos.

Confira a íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) lamenta profundamente o falecimento da paciente de 18 anos, ocorrido nesta terça-feira (18), no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

De acordo com os registros do atendimento, a paciente deu entrada na unidade às 2h50, com 39 semanas de gestação, apresentando dores e pressão arterial elevada. Desde a admissão, permaneceu sob acompanhamento das equipes médica e de enfermagem, recebeu medicação para controle da pressão arterial e passou por avaliações ao longo da madrugada e da manhã.

Após avaliação médica, foi indicada a realização de cesariana. O procedimento foi realizado e o bebê nasceu em boas condições. Após o parto, a paciente apresentou uma convulsão, sendo diagnosticada com eclâmpsia, e recebeu atendimento imediato da equipe. Com o agravamento do quadro clínico, foi necessária a intubação para suporte respiratório.

Diante da gravidade, o Samu e o serviço aeromédico foram acionados para realizar a transferência da paciente para uma unidade de referência em Rio Branco. Enquanto aguardava a chegada do transporte aéreo, a paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória. A equipe iniciou imediatamente as manobras de reanimação, mas, apesar dos esforços realizados, a paciente não respondeu e evoluiu a óbito ainda na unidade.

O recém-nascido permanece sob os cuidados médicos da equipe de saúde no referido hospital.

A Sesacre informa ainda que os atendimentos, avaliações e condutas realizadas estão registrados no prontuário da paciente, que poderá ser disponibilizado aos familiares, conforme os procedimentos previstos para acesso ao documento.

O Hospital João Câncio Fernandes permanece à disposição da família para prestar todos os esclarecimentos necessários. A Sesacre reforça sua solidariedade aos familiares e amigos diante desta perda.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.