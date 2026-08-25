A projeção representa um aumento de R$ 120, ou 7,4%, em relação ao piso atual

O valor também é R$ 24 maior do que a estimativa apresentada/Foto: Reprodução

O salário mínimo poderá subir dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.741 a partir de janeiro de 2027. O novo valor foi confirmado nesta segunda-feira (24) pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, e será incluído pelo governo no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que será encaminhado ao Congresso Nacional.

A projeção representa um aumento de R$ 120, ou 7,4%, em relação ao piso atual. O valor também é R$ 24 maior do que a estimativa apresentada pelo governo em abril, quando a previsão era de um salário mínimo de R$ 1.717.

Apesar da nova estimativa, o valor ainda não é definitivo e poderá ser alterado até a aprovação final do Orçamento. O novo piso, caso confirmado, entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027.

Durigan anunciou a projeção após participar de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros integrantes da equipe econômica, no Palácio do Planalto, para discutir os números do Orçamento do próximo ano.

Como é calculado

O reajuste segue a política de valorização do salário mínimo, que considera a inflação acumulada em 12 meses até novembro do ano anterior e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Para chegar à nova estimativa, o governo considera uma inflação de 4,93% no período de 12 meses até novembro e o crescimento de 2,3% registrado pelo PIB brasileiro em 2025, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A projeção de inflação aumentou diante da possibilidade de impactos do fenômeno El Niño sobre os preços dos alimentos, segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

Impacto nas contas públicas

O salário mínimo não afeta apenas os trabalhadores que recebem o piso nacional. O valor também serve de referência para despesas obrigatórias do governo, como aposentadorias e outros benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Por isso, cada aumento do salário mínimo também amplia as despesas da União.

O governo prevê para 2027 uma meta fiscal de superávit de R$ 73,2 bilhões, equivalente a 0,5% do PIB. Em abril, a previsão era de R$ 73,6 bilhões.

O resultado considerado para o cumprimento da meta, porém, exclui R$ 65,7 bilhões em determinadas despesas, incluindo parte dos precatórios e investimentos nas áreas de Defesa, Saúde e Educação.

Reforma tributária

O PLOA de 2027 também deverá incorporar os efeitos do novo modelo da reforma tributária, que terá sua implementação ampliada a partir do próximo ano.

O governo deverá apresentar uma estimativa da arrecadação dos novos tributos sobre o consumo. Ainda não há, porém, uma data definida para a divulgação das alíquotas que serão efetivamente cobradas dos consumidores.

Também permanece pendente a definição da alíquota do Imposto Seletivo, que substituirá parte do atual IPI e deverá incidir sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas, automóveis e apostas.

A proposta orçamentária ainda será analisada pelo Congresso e poderá sofrer mudanças antes da definição do valor definitivo do salário mínimo para 2027.

Conteúdo Original / Fonte: Notícias ao Minuto