Vereador e pré-candidato a deputado federal afirma que evento representa um chamado para pessoas de diferentes partidos

Kamai é presidente do PT no Acre/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O vereador André Kamai (PT), pré-candidato a deputado federal, afirmou nesta quinta-feira (30) que a convenção da Frente Ampla pelo Acre representa um movimento de união entre diferentes grupos políticos em torno de um projeto de desenvolvimento para o estado.

Durante o evento que oficializa a candidatura de Thor Dantas ao Governo do Acre, Kamai comentou a declaração do ex-governador Binho Marques, que classificou o ato como uma mobilização em defesa da democracia e não apenas como uma convenção da esquerda.

“Olha, o governador Binho tem razão. Hoje é um dia da união pelo Acre. Nós estamos chamando todas as pessoas que querem um Acre melhor, que querem que o Acre se desenvolva”, afirmou.

Segundo o vereador, a articulação reúne pessoas de diferentes partidos e posicionamentos políticos que, segundo ele, têm como objetivo comum a melhoria das condições do estado.

“Um Acre que tenha a atenção dos políticos que estão agora tendo mandato ou que terão mandato. Então, esse é um chamado pelo Acre. Está aqui a esquerda, partidos de centro, pessoas que de fato acreditam no Acre”, disse.

Kamai definiu o encontro como a “convenção da Frente Ampla pelo Acre” e destacou que a proposta é ampliar o diálogo para além das divisões tradicionais da política.

“O Acre não suporta isso”, diz Kamai sobre polarização

Ao avaliar o atual cenário político, marcado pela disputa entre diferentes grupos, o vereador afirmou que o excesso de confronto tem prejudicado o debate público.

“Esse clima muito pesado, muito de muita guerra política, ele não tem sido bom. O Acre não suporta isso”, declarou.

Para Kamai, é possível manter posições políticas diferentes sem deixar de lado o compromisso com a população.

“Nós precisamos pacificar as relações políticas, nós precisamos ter pessoas com posições políticas claras, mas, sobretudo, com compromisso com o povo do Acre”, afirmou.

O parlamentar também disse que o estado vive um momento que exige mudanças e novos caminhos.

“O povo do Acre tem sofrido muito. É hora da gente fazer uma virada, a gente superar esse momento difícil, olhar para frente e seguir melhorando o Acre”, completou.