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Gladson anuncia apoio a Flavio Bolsonaro: “Sempre fui de centro-direita”

Posicionamento de Gladson reforça o movimento do grupo político no Acre

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Gladson anuncia apoio a Flavio Bolsonaro: “Sempre fui de centro-direita”
Posicionamento de Gladson reforça o movimento do grupo político no Acre/Foto: ContilNet

Mesmo com o Progressistas tendo decidido adotar neutralidade na disputa pela Presidência da República, o ex-governador Gladson Cameli afirmou que apoiará o senador Flávio Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto.

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A declaração foi dada ao ContilNet nesta quarta-feira (5), durante o encontro de lideranças da chapa governista. O posicionamento de Gladson reforça o movimento do grupo político no Acre, que já havia sido antecipado pelo senador Márcio Bittar ao anunciar Flávio como o candidato à Presidência da aliança liderada por Mailza Assis.

Questionado se Flávio será oficialmente seu candidato a presidente, Gladson respondeu de forma direta.

“É o Flávio. E principalmente quando cogitou a possibilidade de o Progressistas indicar a vice na chapa dele com a Ana Tereza. Para mim é um orgulho.”

Posicionamento de Gladson reforça o movimento do grupo político no Acre/Foto: ContilNet

 

O apoio declarado ocorre apesar de a direção nacional do PP ter optado por não apoiar oficialmente nenhum candidato à Presidência, liberando seus filiados nos estados para definir os próprios posicionamentos.

LEIA TAMBÉM: Quem coordenará a campanha de Mailza e Jéssica ao governo? Veja os nomes

Gladson afirmou que nunca escondeu sua orientação política e defendeu que os candidatos assumam seus posicionamentos durante a campanha.

“Nunca deixei nas entrelinhas. Eu sempre fui partidário, sempre fui de centro-direita. Eu acho que, na eleição, você tem que ter compromissos e lados.”

Segundo ele, a postura muda após o resultado das urnas.

“Depois que passa a eleição, você tem que governar para todos. Essa é a minha linha e é dessa forma que eu vou seguir em frente, respeitando sempre os poderes, as opiniões e as instituições, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a democracia, fortalecer o Brasil e o Acre”, concluiu.

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