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Moradores interditam BR-364 por melhorias em ramal no interior do Acre

Manifestantes exigem reparos em pontes, bueiros e piçarramento

Por José Halif, ContilNet
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Moradores interditam BR-364 por melhorias em ramal no interior do Acre
Grupo afirma que a rodovia só será liberada após compromisso oficial de autoridades locais/ Foto: Reprodução

Moradores do Ramal 7, na região da BR-364, interditaram a rodovia nas primeiras horas desta quarta-feira (12), na saída de Cruzeiro do Sul. O bloqueio ocorre na altura da entrada do ramal e provoca filas de veículos no trecho.

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Segundo informações repassadas por Maria Jucileide Jesus, moradora da comunidade à reportagem, os moradores reivindicam melhorias na estrada, principalmente o reparo de bueiros, a construção de pontes e a utilização de barro vegetal para melhorar as condições de tráfego durante o período de inverno amazônico.

De acordo com os moradores, a situação do Ramal 7 é precária e tem dificultado o deslocamento das famílias que vivem na região. As condições da estrada também estariam prejudicando o escoamento de produtos que são levados para Cruzeiro do Sul e destinados à revenda.

Condições do ramal prejudicam o escoamento de produtos agrícolas para os mercados locais/ Foto: Reprodução

Os manifestantes afirmam que não pretendem liberar a rodovia até que haja uma conversa com representantes do poder público e uma decisão concreta sobre as melhorias reivindicadas para o ramal.

Desde as primeiras horas da manhã, veículos formam filas nos dois sentidos da área bloqueada. A saída de Cruzeiro do Sul pela BR-364 permanece interditada, enquanto os moradores aguardam a presença de representantes do poder público para negociar uma solução para o impasse.

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