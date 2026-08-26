Morre Suzeudo Chaves, uma das figuras mais conhecidas de Sena

O velório será realizado na Igreja Batista Regular, localizada na rua Monsenhor Távora

Morreu nesta quarta-feira (26) o senhor Suzeudo Leite Chaves, 81 anos, figura conhecida e respeitada de Sena Madureira, integrante de uma família tradicional do município.

Homem íntegro e dedicado ao trabalho, Suzeudo construiu sua trajetória pautada na dedicação à família e aos princípios que cultivou ao longo da vida. Sua partida deixa uma profunda lacuna entre familiares, amigos e pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.

Suzeudo deixa a esposa e cinco filhos, além de outros familiares e amigos que lamentam sua morte e guardam na memória os momentos compartilhados ao longo de sua caminhada.

O velório será realizado na Igreja Batista Regular, localizada na rua Monsenhor Távora, no centro de Sena Madureira. Familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens e se despedir de Suzeudo Leite Chaves.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet