26/08/2026
ContilNet Notícias Logo
26/08/2026
ContilPop
Lito Sousa chora ao falar do filho após diagnóstico de doença rara: “Queria mais tempo”
Morre Tim Curry, astro de “The Rocky Horror Picture Show”, aos 80 anos
Miss Brasil 2026 perde o título após descumprimento contratual
Gloria Groove e Pabllo Vittar deixam de seguir Ana Castela
Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas
Confira as previsões do horóscopo para esta quarta-feira
Deolane Bezerra perde processo de R$ 100 mil contra ex-sócio
Hytalo Santos terá que pagar R$ 60 mil a ex-seguranças por assédio
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026

Motoboys fazem ato em Rio Branco após morte de entregador

Mobilização percorreu ruas da capital

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Motoboys fazem ato em Rio Branco após morte de entregador
Motoboys homenageiam Fernando em ato/Foto: Reprodução

Motoboys, familiares e amigos de Fernando Bussons de Araújo, de 31 anos, realizaram uma mobilização pelas ruas de Rio Branco, nesta quarta-feira (26), em homenagem ao entregador. Fernando morreu após ser atropelado por criminosos que fugiam em um carro roubado.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O atropelamento ocorreu na noite de terça-feira (18), na Rua Boaventura, no bairro Vitória. Na ocasião, Fernando foi socorrido em estado grave e levado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado.

De acordo com informações da Polícia Militar do Acre (PM-AC), dois criminosos solicitaram uma corrida por meio de uma plataforma de transporte e anunciaram um assalto contra o motorista de aplicativo. Após roubarem o veículo, os suspeitos iniciaram a fuga.

Durante o trajeto, a dupla atingiu o entregador. Equipes policiais fizeram buscas nas proximidades do local do atropelamento e em possíveis rotas utilizadas pelos criminosos, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento.

A mobilização desta quarta começou com a concentração dos participantes, que seguiram em grupo pelas ruas da capital. Durante o percurso, os motociclistas passaram pela casa de Fernando, onde prestaram homenagens ao trabalhador e manifestaram solidariedade à família.

Em seguida, o grupo foi até as proximidades da Delegacia de Flagrantes (Defla) e continuou em direção à Avenida Getúlio Vargas. O ato reuniu colegas de profissão, amigos e familiares em memória do entregador.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.