Motoboys fazem ato em Rio Branco após morte de entregador

Motoboys homenageiam Fernando em ato/Foto: Reprodução

Motoboys, familiares e amigos de Fernando Bussons de Araújo, de 31 anos, realizaram uma mobilização pelas ruas de Rio Branco, nesta quarta-feira (26), em homenagem ao entregador. Fernando morreu após ser atropelado por criminosos que fugiam em um carro roubado.

O atropelamento ocorreu na noite de terça-feira (18), na Rua Boaventura, no bairro Vitória. Na ocasião, Fernando foi socorrido em estado grave e levado para uma unidade hospitalar, onde permaneceu internado.

De acordo com informações da Polícia Militar do Acre (PM-AC), dois criminosos solicitaram uma corrida por meio de uma plataforma de transporte e anunciaram um assalto contra o motorista de aplicativo. Após roubarem o veículo, os suspeitos iniciaram a fuga.

Durante o trajeto, a dupla atingiu o entregador. Equipes policiais fizeram buscas nas proximidades do local do atropelamento e em possíveis rotas utilizadas pelos criminosos, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento.

A mobilização desta quarta começou com a concentração dos participantes, que seguiram em grupo pelas ruas da capital. Durante o percurso, os motociclistas passaram pela casa de Fernando, onde prestaram homenagens ao trabalhador e manifestaram solidariedade à família.

Em seguida, o grupo foi até as proximidades da Delegacia de Flagrantes (Defla) e continuou em direção à Avenida Getúlio Vargas. O ato reuniu colegas de profissão, amigos e familiares em memória do entregador.