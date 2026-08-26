Nicolau é recebido por multidão em lançamento de candidatura

O deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Nicolau Júnior (Progressistas), reuniu uma multidão na tarde desta quarta-feira (26), no Maison Borges, em Rio Branco, para o lançamento oficial de sua pré-candidatura.
Ao entrar no espaço acompanhado da governadora Mailza Assis e dos pré-candidatos ao Senado, Márcio Bittar e Gladson Cameli, o parlamentar foi recebido com entusiasmo, bandeiraço e muitos aplausos do público presente.
O evento se consolidou como um dos maiores atos políticos registrados até o momento na capital.