O ex-governador Gladson Cameli, candidato ao Senado, afirmou nesta quarta-feira (26) que a campanha eleitoral entra agora em uma fase de diálogo direto com os eleitores e de busca pelos votos de quem ainda não decidiu em quem votar.
Gladson participou do lançamento da candidatura do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (PP), e chegou ao evento acompanhado da governadora Mailza Assis, candidata à reeleição, e do senador Márcio Bittar, que também disputa uma vaga no Senado.
Em entrevista ao ContilNet, Gladson disse estar “alegre” e “animado” com a mobilização, mas destacou que o grupo precisa manter os pés no chão durante a campanha.
“Estamos andando, caminhando, dialogando, conversando com as pessoas. Chegou a hora de cada um conversar com as pessoas, conquistar o voto indeciso, porque o povo que manda, Deus e o povo”, afirmou.
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O ex-governador também fez questão de destacar a proximidade com os principais nomes de sua chapa. Ao falar sobre Nicolau, chamou o deputado de “meu amigo, meu irmão” e agradeceu pela realização do evento.
Gladson ainda mencionou Mailza e Márcio Bittar e reforçou a disposição de seguir percorrendo o estado ao lado dos aliados.
“Vamos embora. Vamos juntos, vamos juntos”, declarou.
Ao final, o candidato demonstrou confiança no resultado das urnas e afirmou acreditar na vitória do grupo nas eleições de 4 de outubro.
“E nós vamos ganhar, ter uma vitória com toda a certeza no dia 4 de outubro”, disse.