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“Nunca me senti parte de lá”, diz Velloso ao romper com Mailza e apoiar Bocalom

O parlamentar reconheceu que buscou construir uma relação com o governo

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Velloso falou sobre o grupo de Mailza
Velloso falou sobre o grupo de Mailza/Foto: Matheus Mello/ContilNet

Embora a adesão à pré-candidatura de Tião Bocalom (PSDB) tenha sido interpretada como um rompimento com a base da governadora Mailza Assis (PP), o deputado federal e pré-candidato ao Senado Eduardo Velloso (Solidariedade) afirmou nesta quinta-feira (30) que nunca integrou, de fato, o grupo político da chefe do Executivo estadual.

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Durante coletiva de imprensa que oficializou a aliança com Bocalom, Velloso rejeitou a narrativa de que estaria deixando a base governista.

“Eu nunca deixei o grupo da governadora Mailza, porque eu nunca estive lá. Eu nunca me senti parte de lá.”

O parlamentar reconheceu que buscou construir uma relação com o governo, mas afirmou que não houve reciprocidade.

“Eu tentei, realmente. Fiz, do início ao fim, tudo o que eu poderia, mas talvez eu não fui reconhecido.”

Segundo Velloso, a decisão de caminhar ao lado de Bocalom não foi motivada por ressentimentos, mas pela convergência em torno de um projeto político para o Acre.

“Nós tomamos essa decisão pautada não apenas em uma desfeita, mas em um projeto para o Acre. Eu acredito no Produzir para Empregar como a melhor saída para o nosso Estado.”

A declaração reforça o distanciamento entre Velloso e o grupo da governadora e consolida sua entrada na chapa encabeçada por Bocalom para as eleições de 2026.

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