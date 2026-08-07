O Ideb desmente o discurso: educação de qualidade se faz com gestão

Foto: Prefeitura de Rio Branco

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados nesta semana pelo Ministério da Educação, colocaram Rio Branco em posição de destaque no cenário nacional. A capital acreana conquistou o segundo melhor desempenho entre todas as capitais brasileiras nos anos iniciais do ensino fundamental, alcançando nota 6,8. Mais do que uma excelente colocação em um ranking, o resultado representa a consolidação de uma política educacional construída ao longo dos cinco anos da gestão de Tião Bocalom e comprova que educação de qualidade nasce de planejamento, investimento e boa gestão.

O desempenho alcançado em 2025 e agora oficialmente divulgado pelo MEC confirma uma trajetória consistente de evolução da rede municipal. Rio Branco superou a nota 6,4 da avaliação anterior e ficou a apenas um décimo das capitais líderes. Não foi um salto ocasional. Foi o resultado de uma administração que decidiu colocar a educação no centro das prioridades.

Esse avanço foi construído com ações concretas. As escolas municipais passaram por reformas, foram climatizadas e receberam internet, inclusive na zona rural. A Prefeitura implantou a distribuição gratuita de fardamento escolar completo, incluindo tênis, para todos os estudantes da rede, reduzindo desigualdades e aliviando o orçamento de milhares de famílias. Também garantiu café da manhã para todos os alunos, compreendendo que ninguém aprende de verdade com fome.

Ao mesmo tempo, a gestão investiu na modernização do ensino, com notebooks para professores, tablets para estudantes, implantação da robótica educacional e incentivo à inovação em sala de aula. Os profissionais da educação foram valorizados com reajustes salariais, formação continuada e melhores condições de trabalho. Como reconhecimento aos melhores resultados, alunos da rede municipal chegaram a participar de intercâmbio educacional, com visitas à NASA e aos parques da Disney, demonstrando que sonhar grande também faz parte do processo de aprendizagem.

Os números confirmam que a estratégia deu certo. Rio Branco não apenas alcançou um dos melhores desempenhos do país, como também colocou três escolas municipais entre as melhores do Acre. Isso demonstra que não se trata do sucesso isolado de uma ou outra unidade, mas de uma política educacional consistente, capaz de elevar toda a rede de ensino.

O Ideb é o principal indicador da qualidade da educação brasileira porque mede não apenas a aprovação dos estudantes, mas aquilo que eles efetivamente aprendem. Quando uma cidade alcança um resultado dessa magnitude, está formando cidadãos mais preparados, ampliando oportunidades e criando as bases para um desenvolvimento econômico e social mais sólido. Não existe país desenvolvido sem educação de qualidade. E não existe educação de qualidade sem gestão eficiente.

Ao longo de cinco anos, Tião Bocalom mostrou que investir em educação vai muito além de construir escolas. É cuidar das crianças, apoiar as famílias, valorizar os professores, modernizar o ensino e administrar com responsabilidade os recursos públicos. Afinal, como o próprio prefeito costuma dizer, “se não roubar, o dinheiro dá”. E, pelo que mostram os números do Ideb, deu.

Enquanto muitos governos ainda tratam a educação como promessa de campanha, Rio Branco passou a tratá-la como política de Estado. O segundo melhor Ideb entre as capitais brasileiras não é apenas uma conquista estatística. É um legado. Um daqueles resultados que permanecem muito depois que termina um mandato, porque seguem transformando a vida de milhares de crianças e apontando o caminho para o futuro.

*Zé Américo Silva é jornalista e consultor de marketing político