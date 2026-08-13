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Polícia apreende 188 kg de maconha e quase 4 kg de ecstasy em Rio Branco

No local, agentes encontraram imóvel aberto, balança de precisão e dinheiro

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Polícia apreende 188 kg de maconha e quase 4 kg de ecstasy em Rio Branco
Agentes encontraram casa com portas abertas e sem nenhum ocupante no momento da abordagem/ Foto: ContilNet

Uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) apreendeu 188 quilos de maconha e quase 4 quilos de ecstasy, na noite desta quarta-feira (12), durante uma ação realizada em uma residência nas imediações do bairro Betel, em Rio Branco.

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Segundo informações policiais, a equipe realizava patrulhamento ostensivo pela região quando foi abordada por populares, que relataram que um imóvel estaria sendo utilizado para armazenamento, preparo, fracionamento e distribuição de substâncias entorpecentes.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado para averiguar a denúncia e verificar uma possível situação de flagrante.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que o portão de acesso à residência estava parcialmente aberto e que as luzes do imóvel estavam apagadas. Durante a observação externa, não foram visualizados moradores ou outras pessoas no interior da casa.

Material e balança de precisão foram entregues à autoridade policial para investigação/ Foto: ContilNet

Diante das circunstâncias encontradas e das informações recebidas sobre a possível utilização do imóvel para atividades relacionadas ao tráfico de drogas, a equipe entrou na residência, cujas portas também estavam abertas, e realizou uma averiguação no interior do imóvel.

Durante as buscas, os policiais localizaram 188 kg de substância semelhante à maconha e quase 4 kg de ecstasy, além de uma balança de precisão e determinada quantia em dinheiro em espécie.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à unidade especializada competente, onde foi apresentado à autoridade policial para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

No momento da intervenção, nenhuma pessoa foi localizada no interior da residência. Por esse motivo, não foi possível estabelecer naquele momento a autoria ou a propriedade dos entorpecentes e demais materiais apreendidos.

O caso deverá ser investigado pela autoridade competente, que ficará responsável por identificar os possíveis responsáveis pelo material encontrado e esclarecer as circunstâncias relacionadas à utilização do imóvel.

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