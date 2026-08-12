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Virginia deixa posto de rainha da Grande Rio: “Não poupei esforços”

A influenciadora ficou apenas um ano à frente dos ritmistas da escola de Duque de Caxias

Por Redação ContilNet
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Virginia deixa posto de rainha da Grande Rio: “Não poupei esforços”
Virginia teve problemas com a fantasia durante o desfile da Grande Rio em 2026/Foto: Instagram/Virginia

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou que deixou o posto de rainha de bateria da Grande Rio nesta quarta (12).

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Conteúdo Original / Fonte: CNN Pop
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