A influenciadora Virginia Fonseca anunciou que deixou o posto de rainha de bateria da Grande Rio nesta quarta (12).

A empresária compartilhou um texto nesta noite em que refletiu sobre como tem levado sua vida nos últimos tempos e a mudança de prioridades. “Hoje tudo demanda muito mais da minha presença. No meio desse processo, eu e a minha família conversamos e decidimos que chegou o momento de viver um tempo de qualidade. Os donos do meu tempo serão: meus filhos, minhas empresas e todas as pessoas que hoje arrancam o meu melhor sorriso”, escreveu a empresária.

Ela continuou sua declaração, refletindo que tem buscado uma vida com mais equilíbrio entre trabalho, filhos e outras funções. Além de estar à frente das empresas de beleza WePink e o mais novo empreendimento, a academia WeGym. Nos últimos anos, ela também comandou o programa “Sabadou com Virginia”, no SBT.