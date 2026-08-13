Câmara do Recife aprova Título de Cidadão ao ator Wagner Moura

Votação dividiu parlamentares, com críticas direcionadas à atuação política do artista/ Foto: Reprodução

A Câmara Municipal do Recife aprovou a concessão do Título de Cidadão do Recife ao ator, diretor e roteirista Wagner Moura. O projeto foi aprovado por 25 votos a favor e três contra durante sessão realizada na última terça-feira (11/8).

A proposta, de autoria do vereador Carlos Muniz (PSB), presta homenagem ao artista baiano por seu trabalho na capital pernambucana, com destaque para a atuação no longa-metragem O Agente Secreto, dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho e ambientado no Recife da década de 1970.

Ao defender o projeto no plenário, Muniz ressaltou a projeção internacional trazida pelo filme para a cidade, citando as premiações recebidas por Wagner Moura ao longo da carreira e sua indicação ao Oscar.

A concessão do título provocou debates entre os parlamentares. O vereador Eduardo Moura (Novo) votou contra a matéria, alegando que a honraria deve ser destinada a pessoas com serviços diretos prestados ao município. Gilson Machado Filho (Podemos) também se opôs à proposta e fez críticas ao posicionamento político do homenageado.

O projeto já havia sido apreciado em 27 de abril, ocasião em que recebeu 16 votos favoráveis e sete contrários, sem atingir os 23 votos necessários correspondentes ao quórum de três quintos exigido pela legislação local. Após ajustes na tramitação legislativa, a matéria passou pelas comissões de Legislação e Justiça e de Educação e Cultura antes de retornar ao plenário para a votação definitiva.