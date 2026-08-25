A Prefeitura de Cruzeiro do Sul divulgou a programação oficial da 9ª edição do Festival da Farinha, que será realizada de 26 a 29 de agosto, no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho. O evento terá atividades das 17h às 3h e reunirá cultura, agricultura, gastronomia, empreendedorismo e serviços públicos.

Entre os destaques está a Feira de Produtores Regionais, que contará com mais de 200 participantes, além de cooperativas, Casas de Farinha, ações de acesso a crédito e assistência técnica para produtores. A programação também inclui concursos com premiações, apresentações culturais e atrações musicais.

Entre os shows nacionais confirmados estão Mari Fernandez e Klessinha, que fazem parte da programação musical do festival. A expectativa é de que o evento reúna produtores rurais, empreendedores, artistas e moradores de Cruzeiro do Sul e de outros municípios do Vale do Juruá.

Durante os quatro dias de programação, as secretarias municipais também estarão presentes com serviços voltados à população nas áreas de saúde, assistência social, finanças e meio ambiente.

O Festival da Farinha é realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, com apoio do Sebrae e da Associação Comercial, e busca valorizar a produção de farinha e outros produtos regionais, além de movimentar a economia e fortalecer a cultura local.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet