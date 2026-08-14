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Retroescavadeira é usada nas buscas por menino desaparecido no Rio Juruá

As buscas chegaram ao quarto dia e continuam mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros

Por Redação ContilNet
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As buscas chegaram ao quarto dia e continuam mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros | Foto: ContilNet
As buscas chegaram ao quarto dia e continuam mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros | Foto: ContilNet

Uma retroescavadeira foi enviada nesta quinta-feira (13) para auxiliar nas buscas por Davi Araújo da Silva, de 8 anos, desaparecido desde o último domingo (9), após um afogamento no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

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O maquinário será utilizado em pontos onde os bombeiros suspeitam que o corpo possa estar encoberto pela areia no leito do rio. A movimentação do sedimento faz parte da estratégia adotada pelas equipes diante da possibilidade de soterramento da vítima.

As buscas chegaram ao quarto dia e continuam mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, familiares, amigos e moradores da região. Os mergulhadores vêm realizando uma varredura minuciosa no trecho onde os irmãos desapareceram, enquanto a comunidade acompanha os trabalhos na expectativa de que Davi seja localizado.

Davi desapareceu junto com o irmão, José Araújo da Silva, de 11 anos, após os dois entrarem no Rio Juruá no domingo. José foi localizado posteriormente e sepultado na terça-feira (11), após receber uma homenagem de colegas e servidores da escola onde estudava.

A mobilização permanece intensa, principalmente entre familiares e moradores que esperam encontrar Davi para que a família possa realizar a despedida e o sepultamento da criança. As equipes devem continuar os trabalhos até concluir a varredura dos pontos considerados prioritários.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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