Campeão do MasterChef é internado com infecção grave no olho

Confeiteiro precisou de internação e antibióticos na veia para evitar avanço da infecção/ Foto: Reprodução

O chef confeiteiro César Yukio, de 37 anos, vencedor da primeira temporada do MasterChef Confeitaria, usou as redes sociais para relatar o susto que passou ao ser internado no Hospital Paulistano com uma infecção grave na região dos olhos. O profissional foi diagnosticado com celulite pós-septal — condição bacteriana que atinge tecidos profundos da órbita ocular — e precisou receber medicação intravenosa.

Os primeiros sintomas pareciam inofensivos. Yukio notou um ponto esbranquiçado na pálpebra e imaginou tratar-se de um terçol ou espinha. A lesão chegou a romper, o que o fez crer que a situação estava resolvida. Em seguida, porém, a área apresentou vermelhidão intensa, inchaço acelerado e sensação de areia nos olhos.

Como mantinha a visão preservada e sem sensibilidade à luz, o confeiteiro relutou em procurar socorro. Com a piora do quadro, ele passou por exames de imagem, incluindo tomografia e ressonância magnética, que confirmaram o avanço da infecção para estruturas internas do rosto.

A equipe médica interveio para evitar que o quadro evoluísse para perda de visão ou meningite. Após o período de internação com antibióticos na veia, Yukio recebeu alta, retornou para casa e informou aos seguidores que o olho já recuperou a aparência normal. Ele aproveitou o relato para orientar o público a buscar atendimento diante de alterações corporais que progridam rapidamente.