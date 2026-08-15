Madson e Eládio: entre o abraço, a reza e a eleição de 2026

Quando alguém publica uma fotografia dessas em plena movimentação para as eleições de 2026, é natural que surjam perguntas

Registro foi publicado nas redes sociais/Foto: Reprodução

Tem fotografia que parece inocente. E tem fotografia que, publicada no momento certo, faz a política inteira parar para olhar.

A imagem de Madson Cameli, marido da governadora Mailza Assis, abraçado ao empresário Eládio Cameli, pai do ex-governador Gladson Cameli, pertence à segunda categoria.

Na legenda, Madson escreveu: “Uma tarde de aprendizado e descontração com o senhor Eladio Cameli.”

Bonito. Cordial. Quase uma fotografia de família.

Mas quem acompanha os movimentos da política acreana sabe que, neste momento, qualquer aproximação entre personagens ligados ao núcleo político de Mailza e da família Cameli ganha outra dimensão.

E aqui cabe uma provocação para quebrar o gelo:

Essa alma quer reza.

Não necessariamente porque exista algum problema, e muito menos porque se possa afirmar que ele tenha ido procurar Eládio para tratar de eleição. Isso seria transformar especulação em notícia.

Mas é impossível ignorar o contexto.

Eládio Cameli é um homem extremamente reservado. Não é figura que esteja constantemente aparecendo em fotografias, fazendo questão de exposição ou circulando pelos holofotes políticos.

Por isso, vê-lo em uma fotografia pública, sorridente e abraçado justamente a Madson, marido da governadora, chama atenção.

E quem conhece política sabe: aproximações também comunicam.

Madson poderia simplesmente ter encontrado Eládio e seguido sua vida. Mas fez questão de registrar o momento e publicá-lo.

E quando alguém publica uma fotografia dessas em plena movimentação para as eleições de 2026, é natural que surjam perguntas.

O que eles conversaram?

Foi apenas uma visita?

Falaram de família?

Falaram de negócios?

Ou, entre uma conversa descontraída e outra, alguém colocou a eleição na mesa?

Não sabemos.

E é importante deixar claro: não há, até agora, nenhuma declaração pública de Madson ou Eládio dizendo que o encontro teve caráter político.

Mas a política não vive apenas de declarações oficiais. Vive também de gestos, aproximações, encontros e sinais.

E esse sinal, no mínimo, é curioso.

Mailza está no centro da disputa pelo Governo do Acre. Gladson Cameli, apesar de ter o seu registro negado pelo Ministério Publico Eleitoral, continua afirmando que está na corrida pelo Senado. Os grupos políticos estão se movimentando, aliados estão sendo chamados para a “guerra” e muita gente já percebeu que, na eleição de 2026, nenhum gesto será interpretado como totalmente casual.

Nesse cenário, Madson aparece abraçado ao pai de Gladson.

E é aí que entra a brincadeira: essa alma quer reza.

Talvez Madson esteja apenas cultivando uma boa relação com Eládio.

Talvez esteja buscando conselho.

Talvez tenha encontrado um amigo.

Ou talvez esteja simplesmente fazendo aquilo que todo político habilidoso faz antes de uma eleição: conversando com todo mundo.

Porque, quando a disputa começa a apertar, ninguém quer ficar sem conversa, sem ponte e, principalmente, sem porta aberta.

Eládio pode ser reservado, mas sua presença tem peso.

E Madson, ao publicar a fotografia, acabou colocando os dois no radar dos observadores da política acreana.

Agora, resta saber se foi apenas uma tarde de “aprendizado e descontração”, como escreveu Madson, ou se por trás daquele abraço existe alguma conversa que ainda não chegou ao público.

Por enquanto, só existe a fotografia.

Mas, em política, às vezes uma fotografia diz muito mais do que uma longa declaração.

E, neste caso, fica a pergunta:

Madson foi apenas visitar Eládio ou foi buscar alguma reza para 2026?