Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos

Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha Tallulah Willis em Idaho/ Foto: Reprodução

Imagens divulgadas na sexta-feira (14/8) mostraram o reaparecimento público do ator Bruce Willis, de 71 anos, durante a cerimônia de casamento de sua filha Tallulah Willis com o músico Justin Acee. O astro do cinema, diagnosticado com demência frontotemporal (DFT), participou do evento familiar realizado na propriedade da escritora e estilista em Idaho, nos Estados Unidos.

Em um dos registros publicados pela revista Vogue, o artista aparece ao lado dos noivos, sorrindo e segurando a mão do genro enquanto é abraçado por Tallulah, de 31 anos. O casal estava noivo desde dezembro de 2024.

Willis enfrenta o avanço da doença neurodegenerativa, que compromete de forma progressiva o comportamento, a personalidade, a capacidade de leitura e a comunicação verbal.

Desde agosto de 2025, o ator passou a residir em uma casa de apoio especializada para receber acompanhamento médico contínuo. A mudança foi detalhada pela esposa do artista, Emma Heming Willis, em entrevista à rede de televisão americana ABC.

“Esta foi uma das decisões mais difíceis que tive de tomar. Mas eu sabia, antes de tudo, que Bruce desejaria isso para nossas filhas. Ele gostaria que elas vivessem em um lar mais adequado às necessidades delas, e não às dele”, declarou Emma na ocasião. Apesar da transferência para a unidade de saúde, a companheira e as filhas mantêm rotina de visitas frequentes.

Além de Tallulah, Rumer, de 37 anos, e Scout, de 34 — nascidas do casamento com a atriz Demi Moore —, Bruce Willis é pai de Mabel, de 13, e Evelyn, de 11 anos, da união com Emma Heming.