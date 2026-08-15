Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças

Influenciadora relatou ter sofrido fratura no dedo após empurrão durante discussão com o produtor musical

Ex-participante do reality afirma que ex-marido faz ameaças sobre a guarda do filho do casal/ Foto: Reprodução

A influenciadora digital Clara Aguilar, ex-participante da 14ª edição do Big Brother Brasil, acusou o ex-marido, o produtor musical Giu Daga, de agressão física, chantagem e ameaça de retirada da guarda do filho do casal. O desabafo foi publicado em vídeo em sua conta oficial no Instagram neste sábado (15/8).

Embora o término do casamento tenha sido divulgado publicamente em abril de 2025, a influenciadora declarou que tenta formalizar a separação jurídica há cerca de dois anos, sem sucesso diante de impasses impostos pelo ex-companheiro.

Em seu relato, Clara afirmou ter sofrido uma lesão física durante uma briga com o produtor musical. “Eu quebrei o dedo por causa dele, por causa de um empurrão”, disse. A ex-BBB relatou ainda que vem sendo submetida a forte pressão psicológica relacionada ao uso de medicação psiquiátrica prescrita e à criação do filho do casal. Segundo ela, Giu Daga ameaça acionar a Justiça para internação compulsória e perda da guarda da criança.

Outro ponto de conflito envolve a partilha de bens. Casados sob o regime de comunhão parcial, no qual o patrimônio adquirido durante a união é dividido entre as partes, Clara alega que o ex-marido exige metade dos bens adquiridos exclusivamente com os recursos do trabalho dela.

A influenciadora relatou ainda ser alvo de ameaças de processos judiciais pelo vazamento de vídeos gravados pelo casal para plataformas de conteúdo. Clara afirmou que, diante do quadro de estresse e intimidação, tem enfrentado dificuldades para sair de casa.

Até a publicação desta reportagem, o produtor Giu Daga não havia se manifestado publicamente sobre as acusações. O espaço segue aberto para o posicionamento do citado.