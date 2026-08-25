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Agosto reúne 9 concursos abertos com vagas que pagam mais de R$ 10 mil

Seleções ativas em vários estados somam 6.307 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior, além de cadastro de reserva técnica

Por Redação ContilNet
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Agosto reúne 9 concursos abertos com vagas que pagam mais de R$ 10 mil
— Foto: Reprodução

O mês de agosto de 2026 destaca-se como um período estratégico para quem almeja o ingresso em carreiras de elite no serviço público brasileiro. Estão abertas as inscrições para nove grandes concursos públicos que oferecem vencimentos iniciais que superam a marca dos R$ 10 mil, chegando ao teto de R$ 27,2 mil em cargos de alta complexidade.

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A oferta de oportunidades contempla candidatos de diversas formações e níveis de escolaridade, distribuídos em órgãos federais, estaduais e municipais de todo o país.

Atenção aos Prazos: Candidatos interessados em participar devem verificar os cronogramas oficiais das bancas organizadoras para garantir a efetivação da inscrição e o pagamento da taxa.

Mapeamento das oportunidades, teto remuneratório e requisitos

A conquista de uma vaga de alto rendimento exige planejamento rigoroso e leitura detalhada dos termos de cada edital. De acordo com o levantamento consolidado e o mapeamento técnico organizados pelo portal especializado Direção Concursos, os certames em destaque abrangem setores estratégicos da administração pública.

Conforme os dados oficiais apurados e apresentados na cobertura do Direção Concursos, o quadro de seleções abertas organiza-se nos seguintes pontos centrais:

  • Volume de Oportunidades: O levantamento do Direção Concursos contabiliza a oferta de 6.307 vagas imediatas, somadas às oportunidades para cadastro de reserva;

  • Total de Editais: A compilação reúne 9 concursos públicos com formulários de candidatura ativos neste momento;

  • Níveis de Escolaridade: As vagas trazidas pelo Direção Concursos englobam opções para candidatos de níveis médio, técnico e superior em diferentes áreas do conhecimento;

  • Teto Salarial: As informações do Direção Concursos apontam que as remunerações iniciais ultrapassam R$ 10 mil e podem atingir o topo de R$ 27.270,61 nas carreiras especializadas.

Professores do Direção Concursos orientam que os concorrentes estabeleçam um cronograma de estudos diário alinhado ao conteúdo programático da banca e priorizem a resolução intensiva de questões anteriores.

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FAQ

Quantos concursos abertos em agosto oferecem salários acima de R$ 10 mil?

Segundo levantamento do Direção Concursos, há 9 concursos públicos atritos com vagas que atingem esse patamar remuneratório.

Qual é o salário máximo oferecido entre esses editais com inscrições abertas?

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, as remunerações iniciais podem alcançar até R$ 27.270,61, dependendo do cargo.

Quantas vagas imediatas estão disponíveis nessas seleções?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, são 6.307 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

Acompanhe os prazos nos portais das bancas organizadoras, organize sua rotina de estudos com foco nas disciplinas de maior peso e faça simulados práticos semanalmente. Escolha a sua área de atuação e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos
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