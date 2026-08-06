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Defensoria Pública abre seleção para estágio em CZS com bolsas de até R$ 1,8 mil

Podem participar acadêmicos de Tecnologia da Informação matriculados a partir do 3º período

Por José Halif, ContilNet
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Defensoria Pública abre seleção para estágio em CZS com bolsas de até R$ 1,8 mil

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) iniciou nesta quinta-feira (6) as inscrições para o 2º Processo Seletivo Simplificado de Estágio destinado à formação de cadastro de reserva na comarca de Cruzeiro do Sul. As oportunidades são voltadas para estudantes dos cursos de Tecnologia da Informação (TI) e Pedagogia.

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As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 23h59 do dia 13 de agosto, exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato da Defensoria Pública.

Podem participar acadêmicos de Tecnologia da Informação matriculados a partir do 3º período (ou início do segundo ano) e estudantes de Pedagogia a partir do 2º período (ou final do primeiro ano), desde que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

No ato da inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico e anexar um documento oficial com foto e comprovante de matrícula atualizado. O envio de títulos para análise curricular é opcional, mas deve ser realizado dentro do prazo previsto no edital.

O processo seletivo prevê reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos) e indígenas. O cadastro de reserva terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Os estágios serão desenvolvidos na modalidade presencial. Para a área de Tecnologia da Informação, a carga horária é de 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 1.800. Já para as demais vagas, a jornada poderá ser de 20 horas semanais, com bolsa de R$ 1.200, ou de 30 horas semanais, com bolsa de R$ 1.500. Em todos os casos, os estagiários também receberão auxílio-transporte de R$ 180.

O edital completo e as demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Portal do Candidato da Defensoria Pública. Dúvidas também podem ser encaminhadas para o e-mail esdpac@ac.def.br.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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