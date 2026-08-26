Prouni 2026: inscrições para lista de espera abrem nesta quarta-feira

Candidatos não pré-selecionados nas chamadas anteriores têm até quinta-feira (27/8) para registrar interesse no Portal Único de Acesso

Deiviane Linhares/ Metrópoles

Os estudantes que pretendem ingressar no ensino superior com bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos (Prouni) têm uma nova oportunidade a partir desta quarta-feira (26/8). O Ministério da Educação (MEC) abriu o prazo para que os participantes registradores do processo seletivo manifestem interesse na lista de espera.

A inscrição deve ser efetuada exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até as 23h59 de quinta-feira (27/8), no horário oficial de Brasília. A participação no procedimento é totalmente gratuita.

Atenção ao Cronograma: O resultado oficial da lista de espera será divulgado no dia 1º de setembro, abrindo a fase de comprovação de documentos até 14 de setembro.

Quem pode participar, critérios de renda e regras do MEC

A lista de espera funciona como uma etapa final para o preenchimento de bolsas remanescentes nas faculdades e universidades privadas do país. De acordo com os dados oficiais do MEC e as informações acompanhadas pelo portal de notícias Metrópoles, podem manifestar interesse os candidatos não pré-selecionados nas etapas regulares ou reprovados por não formação de turma.

Conforme as diretrizes normativas do programa e a cobertura detalhada do Metrópoles, os critérios e requisitos de participação organizam-se sob os seguintes pontos centrais:

Bolsas Integrais (100%): O levantamento do Metrópoles indica que a bolsa integral é voltada a candidatos com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa;

Bolsas Parciais (50%): As informações trazidas pelo Metrópoles mostram que a bolsa parcial atende candidatos com renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa;

Requisitos de Escolaridade: Segundo divulgado pelo Metrópoles , o candidato deve ter cursado o ensino médio na rede pública, na rede privada como bolsista (integral ou parcial), em formato misto, ou comprovar ser pessoa com deficiência (PcD);

Exceção para Professores: A matéria do Metrópoles ressalta que docentes da rede pública em efetivo exercício da educação básica não precisam comprovar limites de renda ao concorrerem exclusivamente a cursos de licenciatura e pedagogia.

Os selecionados na lista de espera deverão comparecer às instituições de ensino com a documentação comprobatória exigida no edital dentro do prazo estipulado pelo MEC.

FAQ

Qual é o prazo de inscrição para a lista de espera do Prouni 2026?

Segundo apuração do Metrópoles, as inscrições ficam abertas de quarta-feira (26/8) até as 23h59 de quinta-feira (27/8), no Portal Único de Acesso.

Quando sai o resultado da lista de espera do Prouni?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, o resultado com os candidatos selecionados na lista de espera será publicado no dia 1º de setembro.

Qual o limite de renda para conseguir uma bolsa integral no Prouni?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, exige-se renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa.

Acompanhe o calendário do Portal Único de Acesso, organize com antecedência os documentos de comprovação de renda e acompanhe os avisos da instituição de ensino escolhida. Fique por dentro de todas as notícias sobre educação, Prouni, Sisu, vestibulares e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles