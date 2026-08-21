Aos 46 anos, Ronaldinho acerta com time da Itália e projeta gol 300

Afastado dos gramados desde 2015, brasileiro deve atuar em ao menos uma partida oficial

Jogador atribuiu acerto à amizade com dirigentes e afirmou estar em boa forma física/ Foto: Reprodução

O meia Ronaldinho Gaúcho, de 46 anos, fechou acordo para defender o Ravenna, clube que disputa a terceira divisão do Campeonato Italiano. O ex-jogador desembarcou no país nesta quinta-feira (20) e conversou com jornalistas locais sobre a expectativa para o retorno ao futebol.

Sem atuar em uma partida oficial desde setembro de 2015, quando defendeu o Fluminense, o jogador afirmou estar em boas condições físicas e projetou alcançar uma marca pessoal na carreira.

“Iludir e entusiasmar os outros jogadores para fazer uma temporada espetacular, vencer se possível, é isso que vim fazer aqui. Se me virem jogar? Não sei, só o treinador sabe. Estou em forma, sonho em marcar meu gol 300. Se isso acontecer, melhor ainda, não é?”, declarou o atleta durante a apresentação.

A ida de Ronaldinho ao futebol italiano foi motivada pela relação de amizade com a diretoria da equipe. Segundo o brasileiro, a proximidade com os dirigentes pesou para o acerto.

“Estou muito feliz por estar aqui com meus amigos, mas vamos esperar e ver se as coisas vão bem com a equipe. Eu vim aqui pela amizade que temos, e é isso. Vamos esperar e ver como a equipe se sai. Estou aqui para ajudar”, afirmou.

A diretoria do Ravenna projeta utilizar o meia em ao menos um confronto oficial durante a temporada, embora ainda não exista uma data definida para a estreia.

“O futebol sempre foi uma alegria para mim e estou animado para levar esse espírito para Ravenna. Que comece a magia”, completou.