Bayern de Munique preserva Jamal Musiala em estreia após episódios de desmaio

Meio-campista alemão trata condição neurológica após passar mal em dois amistosos

Alexander Hassenstein/Getty Images

O meia alemão trata crises de ausência, transtorno neurológico temporário e reversível que provocou mal-estar em amistosos recentes.

O meio-campista Jamal Musiala não fará parte do grupo do Bayern de Munique que estreia na Bundesliga nesta sexta-feira (29/8), diante do Stuttgart.

De acordo com as informações do jornal alemão Bild, confirmadas e apuradas pela jornalista Nana Adnet para o portal METRÓPOLES, o comitê médico do clube achou prematura a escalação do jogador após o diagnostico de uma disfunção neurológica temporária, conhecida como crises de ausência.

“Nós já vínhamos lidando com isso há algum tempo. Ele fez uma pequena alteração em seu tratamento, o que provocou alguns efeitos colaterais”, revelou o técnico do Bayern, Vincent Kompany, em declaração citada na reportagem de Nana Adnet no METRÓPOLES.

Histórico de mal-estar nos gramados e posicionamento do clube

Conforme detalhado pela cobertura de Nana Adnet no METRÓPOLES, os episódios de desmaio ocorreram em curto intervalo durante a pré-temporada:

Primeiro Episódio (15/8): Musiala marcou o terceiro gol do Bayern no amistoso contra o RB Leipzig e caiu desacordado logo em seguida, fato inicialmente associado ao calor do verão europeu.

Segundo Episódio (18/8): Três dias depois, no duelo contra o Heidenheim, o atleta perdeu o equilíbrio e voltou a desmaiar logo após entrar como suplente.

Tratamento Médico: As crises de ausência causam lapsos breves de consciência (apagões de poucos segundos), mas possuem prognóstico favorável e tratamento considerado simples.

Suporte da Comissão: O treinador Vincent Kompany reforçou que a comissão técnica já tinha conhecimento prévio do quadro e que a prioridade total é o bem-estar do atleta.

Por que Jamal Musiala foi afastado dos jogos do Bayern de Munique?

Musiala foi preservado após desmaiar em duas partidas amistosas recentes devido a efeitos colaterais do ajuste no tratamento de uma condição neurológica chamada crise de ausência.

Quando Musiala deve retornar aos gramados?

A comissão médica do Bayern avalia a evolução do tratamento dia a dia, preferindo poupar o atleta da estreia na Bundesliga para garantir sua total recuperação física e neurológica.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet