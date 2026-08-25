Fábio Sormani aceita duelo de X1 contra Neymar e pede uma semana de treinos

Comentarista rebateu o camisa 10 do Santos após ter seu desafio aceito e propôs que a disputa ocorra em São Paulo.
O jornalista Fábio Sormani deu continuidade à polêmica provocada nas redes sociais e respondeu publicamente ao atacante Neymar, do Santos, após o camisa 10 aceitar o desafio de um duelo individual (X1).
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcello Hendriks para o portal METRÓPOLES, Sormani sugeriu em vídeo publicado nas redes que o craque vá até a capital paulista e pediu um intervalo de sete dias para se preparar fisicamente antes do confronto.
“Está aceito!! Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein”, publicou Neymar anteriormente ao aceitar a provocação, conforme relatou a reportagem de Marcello Hendriks no METRÓPOLES.
Origem da polêmica, críticas na Vila e provocações no Instagram
Conforme detalhado pela cobertura de Marcello Hendriks no METRÓPOLES, o entrevero teve início após o empate por 1 x 1 entre Santos e Mirassol na Vila Belmiro:
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Críticas ao Estilo de Jogo: Sormani afirmou em seu canal no YouTube que Neymar estaria prendendo demais a bola e “não saberia mais driblar”, propondo tomar a bola do atacante em cinco tentativas.
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Convite ao CT: Neymar rebateu o jornalista convidando-o para ir ao Centro de Treinamento Rei Pelé marcar o espaço do tamanho que desejasse para o teste.
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Provocação nas Redes: Sormani divulgou uma montagem confrontando o jogador com a frase “Quem vence?”, ao que o atacante santista respondeu nos comentários com um recado direto: “Pipoca não”.
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Pedido de Treino: No novo capítulo da troca de farpas, o jornalista aceitou a proposta, mas pediu uma semana de preparação física prévia.
Por que Fábio Sormani desafiou Neymar para um X1?
Sormani desafiou o atacante após criticar a atuação do jogador no empate do Santos com o Mirassol, alegando que o camisa 10 perdeu a capacidade de driblar adversários.
Onde Neymar sugeriu realizar o desafio contra o jornalista?
Neymar convidou Fábio Sormani para realizar a disputa do X1 diretamente no Centro de Treinamento do Santos Futebol Clube.