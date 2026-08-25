Endrick segue em recuperação de tendinite e vira dúvida para convocação do Brasil

Atacante trata tendinite e fica fora de jogo contra a Real Sociedad; técnico José Mourinho avalia situação

Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

O técnico José Mourinho explicou o quadro físico do atacante e revelou incerteza quanto à presença do jovem na lista de Carlo Ancelotti.

O atacante brasileiro Endrick desfalcará novamente a equipe do Real Madrid. O jovem ficou de fora da lista de relacionados para a partida diante da Real Sociedad, dando sequência ao processo de reabilitação física.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcello Hendriks para o portal METRÓPOLES, o atleta já havia ficado fora da estreia na temporada após apresentar um incômodo muscular, quadro atualizado pelo técnico José Mourinho como uma tendinite.

“Tem uma tendinite, é mais uma questão de prevenção do que propriamente ter um grande problema. É um jogador de quem gosto muito e não quis emprestar ou vender” revelou José Mourinho em declaração apurada por Marcello Hendriks no METRÓPOLES.

Elogios do treinador, recusa de ofertas e dúvida na Seleção

Conforme detalhado pela cobertura de Marcello Hendriks no METRÓPOLES, o comandante português projetou o futuro do jovem no elenco e na Seleção Brasileira:

Permanência Garantida: Mourinho destacou que vetou propostas de empréstimo ou venda, reforçando que pretende trabalhar de perto com o talento do jovem brasileiro.

Cuidados Preventivos: A comissão técnica optou pelo afastamento pontual dos jogos para evitar o agravamento da lesão na região afetada.

Seleção Brasileira: O treinador demonstrou dúvida se Endrick estará em condições ideais para ser chamado na primeira lista do técnico Carlo Ancelotti para o Brasil.

Próximo Compromisso: O Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira (26/8), às 16h, contra a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

Por que Endrick foi desfalque no Real Madrid?

Endrick ficou fora dos relacionados para tratar uma tendinite. Segundo o técnico José Mourinho, o afastamento é uma medida de prevenção.

Endrick vai ser convocado para a Seleção Brasileira?

José Mourinho declarou que não está seguro de que o atacante estará totalmente recuperado a tempo de integrar a primeira convocação de Carlo Ancelotti.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet