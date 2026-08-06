Corinthians x Internacional onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Corinthians e Internacional

Corinthians x Internacional — Copa do Brasil, em 06/08/2026 às 20h00.

Copa do Brasil terá o duelo entre Corinthians e Internacional nesta quinta-feira (06/08). O início está previsto para 20h00 (de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Corinthians x Internacional ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Amazon Prime Video. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Corinthians x Internacional

Corinthians x Internacional Campeonato: Copa do Brasil

Copa do Brasil Data: 06/08/2026

06/08/2026 Horário: 20h00 (de Brasília)

20h00 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Transmissão: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Fase: Oitavas de final

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.