David Owori, capitão do SC Villa e jogador de Uganda, faleceu aos 27 anos após assalto em Kampala.

David Owori, de 27 anos, era capitão do SC Villa e não resistiu aos ferimentos após dar entrada em unidade hospitalar.

O jogador David Owori, atleta da seleção de Uganda e capitão do SC Villa, morreu aos 27 anos após ter sido espancado durante um assalto na terça-feira (4/8), em Kampala, capital ugandense. O falecimento do atleta foi confirmado oficialmente por seu clube através das redes sociais.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, forças de segurança locais relataram que o capitão foi encontrado inconsciente por pedestres no local do ataque e socorrido a um hospital da região.

“O capitão do Villa foi atacado pelos criminosos nessa terça-feira (4/8), chegou a ser transferido para outra unidade de saúde devido à gravidade dos ferimentos […]. Em nota, o SC Villa lamentou a morte do capitão da equipe e prestou apoio aos familiares e amigos”, destacou a reportagem de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES.

Violência recente no esporte local e luto em Uganda

Conforme detalhado pela apuração de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, a morte do futebolista reacendeu a preocupação com episódios de violência no país africano:

Capitão e Destaque: Owori exercia a braçadeira de capitão do SC Villa, considerado um dos clubes mais tradicionais do futebol de Uganda.

Ocorrência Recente: O caso aconteceu cerca de um mês após a morte trágica do jogador de rúgbi Sydney Gongodyo, espancado em junho por uma multidão que o confundiu com um assaltante.

Manifestação Oficial: O SC Villa emitiu nota de pesar em solidariedade à família e aos torcedores que acompanhavam a trajetória do atleta.

Quem era David Owori, jogador morto em Uganda?

David Owori era um futebolista de 27 anos, capitão do SC Villa (um dos clubes mais tradicionais de Uganda) e atleta com passagens pela seleção nacional do país.

Como aconteceu a morte do jogador David Owori?

Owori foi atacado e espancado por criminosos ao reagir a um assalto em Kampala. Ele chegou a ser socorrido e transferido de hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet