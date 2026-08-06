Jogador da seleção de Uganda é espancado e morto após reagir a assalto

David Owori, de 27 anos, era capitão do SC Villa e não resistiu aos ferimentos após dar entrada em unidade hospitalar.
O jogador David Owori, atleta da seleção de Uganda e capitão do SC Villa, morreu aos 27 anos após ter sido espancado durante um assalto na terça-feira (4/8), em Kampala, capital ugandense. O falecimento do atleta foi confirmado oficialmente por seu clube através das redes sociais.
De acordo com as informações apuradas pela repórter Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, forças de segurança locais relataram que o capitão foi encontrado inconsciente por pedestres no local do ataque e socorrido a um hospital da região.
“O capitão do Villa foi atacado pelos criminosos nessa terça-feira (4/8), chegou a ser transferido para outra unidade de saúde devido à gravidade dos ferimentos […]. Em nota, o SC Villa lamentou a morte do capitão da equipe e prestou apoio aos familiares e amigos”, destacou a reportagem de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES.
Violência recente no esporte local e luto em Uganda
Conforme detalhado pela apuração de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, a morte do futebolista reacendeu a preocupação com episódios de violência no país africano:
-
Capitão e Destaque: Owori exercia a braçadeira de capitão do SC Villa, considerado um dos clubes mais tradicionais do futebol de Uganda.
-
Ocorrência Recente: O caso aconteceu cerca de um mês após a morte trágica do jogador de rúgbi Sydney Gongodyo, espancado em junho por uma multidão que o confundiu com um assaltante.
-
Manifestação Oficial: O SC Villa emitiu nota de pesar em solidariedade à família e aos torcedores que acompanhavam a trajetória do atleta.
Quem era David Owori, jogador morto em Uganda?
David Owori era um futebolista de 27 anos, capitão do SC Villa (um dos clubes mais tradicionais de Uganda) e atleta com passagens pela seleção nacional do país.
Como aconteceu a morte do jogador David Owori?
Owori foi atacado e espancado por criminosos ao reagir a um assalto em Kampala. Ele chegou a ser socorrido e transferido de hospital, mas não resistiu aos ferimentos.