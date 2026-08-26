Ramon Dino exibe físico a quatro semanas de defender o Olympia

Ramon mostra físico antes do Olympia/Foto: Reprodução

Ramon Dino entrou na fase decisiva da preparação para defender o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2026. Nesta quarta-feira (26), o fisiculturista acreano mostrou o físico nas redes sociais e avisou aos seguidores que faltam quatro semanas para a principal competição da modalidade.

Nas imagens, o atual campeão mundial aparece durante uma sessão de poses, exibindo o resultado da rotina intensa de treinos e do controle alimentar adotado antes do torneio. A publicação recebeu milhares de curtidas e comentários de atletas e admiradores do fisiculturismo.

Ao compartilhar o registro, Ramon destacou a importância da disciplina durante a preparação. “Você não precisa estar motivado todos os dias. Precisa estar comprometido com quem decidiu se tornar”, escreveu o atleta.

Natural de Rio Branco, Ramon chega à edição de 2026 com o desafio de permanecer no topo da Classic Physique. Em 2025, ele conquistou o primeiro título mundial da carreira e se tornou o primeiro brasileiro campeão da categoria no Mr. Olympia.

A trajetória até a conquista também teve dois vice-campeonatos, em 2022 e 2023, além da quarta colocação em 2024. Antes de alcançar o Olympia, o acreano já havia vencido o Arnold Classic Ohio, em 2023, resultado que consolidou seu nome entre os principais fisiculturistas do mundo.

O Mr. Olympia 2026 será realizado entre os dias 24 e 27 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Até a subida ao palco, Ramon deverá manter a preparação voltada ao condicionamento, à definição muscular e aos ajustes finais das poses.