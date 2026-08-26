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Maison Borges fica lotada durante lançamento de Nicolau Júnior

Nicolau Júnior recebeu apoiadores na Maison Borges e destacou alianças com Mailza Assis e Gladson Cameli durante o lançamento da campanha

Por Redação ContilNet
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Maison Borges fica lotada durante lançamento de Nicolau Júnior
Com o espaço lotado, apoiadores acompanharam o evento também pelos telões instalados do lado de fora da Maison Borges/Foto: Ascom

Quem chegou cedo para prestigiar o lançamento da candidatura à reeleição do deputado estadual Nicolau Júnior, foi recebido por ele próprio na entrada da Maison Borges, em Rio Branco, nesta quarta feira,26.

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Nicolau Júnior fez questão de receber pessoalmente cada apoiador, externando sua gratidão nesse momento tão importante da campanha.

Os apoiadores retribuíram a altura: cantaram o jingle da campanha, balançaram bandeiras e mostraram a força que tem uma militância comprometida. No mesmo local, Nicolau recebeu a governadora Mailza Assis, e os candidatos ao senado Gladson Cameli, Marcio Bittar e a deputada federal Socorro Neri. Mas o espaço foi pequeno para tanta gente. Precavida, a coordenação instalou telões do lado de fora para que ninguém perdesse nenhum momento da grande festa.

A governadora Mailza Assis e os candidatos ao Senado Gladson Cameli e Márcio Bittar participaram do lançamento da candidatura de Nicolau Júnior/Foto: Ascom

Anfitrião, Nicolau Júnior agradeceu a presença de cada um, e ao lado filha Liz, fez um discurso emocionado.

“Quero agradecer com muita humildade a cada um que atendeu ao nosso convite e veio prestigiar esse momento. Meu muito obrigado. Nós temos um compromisso com essa terra, porque pra ser político tem que ser apaixonado pelo Acre. Eu vim do interior, e nunca imaginei ser político. E se estou aqui é porque Deus me colocou e eu tenho que fazer o que for possível para ajudar esse estado”, disse.

Apoiadores acompanharam o lançamento da candidatura de Nicolau Júnior, com bandeiras e o jingle da campanha na Maison Borges/Foto: Ascom

Em outro momento, Nicolau se dirigiu ao ex governador Gladson e pediu aos apoiadores, que garantam o mandato de senador a ele.

“No governo Gladson melhorou saúde, entraram mais de 12 mil servidores concursados. Foram muitos investimentos. Então vamos precisar desse homem lá em Brasília para ajudar ainda mais ao Acre”, concluiu.

Ao falar da governadora Mailza, Nicolau Júnior conclamou as mulheres acreanas a unirem forças para colocá-la de volta ao PalaPalácio Rio Branco.

A governadora Mailza Assis no lançamento da candidatura de Nicolau Júnior/Foto: Ascom

“Minha governadora Mailza, eu vou pedir um favor, com muito carinho. A gente trabalha, e se a gente fizer uma pesquisa, mais de 50% do eleitorado é mulher e a mulher acreana tem um poder maior, muito grande nessa eleição. De colocar outra mulher no governo. Olha a responsabilidade que ela tem. Uma mulher trabalhadora, que quer trabalhar pelo povo do Acre”, finalizou.

O que eles disseram:

MAILZA

“ Nicolau tem serviço prestado ao nosso estado e merece voltar para continuar trabalhando. Vou precisar de você me ajudando na ALEAC, parabéns por essa linda festa”

GLADSON

“ Meu amigo e irmão Nicolau Júnior, em todos os momentos que vc esteve na presidência da ALEAC, se colocou a disposição para trabalhar junto com o governo. Todas as nossas ações, prato extra, obras e muitas outras, teve sua participação. Me ajude a conquistar cada voto indeciso”.

Veja fotos:

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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