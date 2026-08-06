EA FC 27 permitirá escanear rosto para criar jogador, diz insider

Recurso PhotoFit deve permitir adicionar foto do jogador em avatar digital do game EA FC 27.

EA Sports FC 27 poderá ter função que permite escanear foto do jogador e colocá-lo no game, segundo vazamento — Foto: Reprodução/Fut Sheriff, EA

Recurso batizado de PhotoFit funcionaria de forma semelhante ao antigo “Game Face”, utilizado em edições passadas do simulador da EA.

O simulador de futebol EA Sports FC 27 pode contar com uma função para mapear e escanear a foto do rosto do próprio jogador para a criação de atletas virtuais personalizados. As informações foram divulgadas pelo perfil Fut Sheriff na rede social X e detalhadas na apuração do jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO.

A mecânica, chamada de PhotoFit, promete utilizar fotografias para aplicar feições reais nos avatares do jogo. A Electronic Arts (EA) ainda não confirmou oficialmente o recurso.

“A nova função PhotoFit parece semelhante a uma mecânica chamada ‘Game Face’, que a Electronic Arts já havia apresentado anteriormente […], mas foi removida após FIFA 16”, explicou o repórter Rafael Monteiro na matéria publicada no TECHTUDO.

Retorno do Game Face, plataformas e data de lançamento

Conforme detalhado pela reportagem de Rafael Monteiro no TECHTUDO, o retorno do escaneamento facial reacende a expectativa dos entusiastas dos modos Carreira e Pro Clubs:

Histórico de Vazamentos: O insider Fut Sheriff possui um histórico consolidado de antecipação de novidades e conteúdos de edições anteriores da franquia.

Plataformas Confirmadas: EA FC 27 chega em 25 de setembro de 2026 para PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC (Steam, Epic Games Store e EA App).

Valores Digitais: O título chega por R$ 349 para os consoles PlayStation e Xbox, e por R$ 299 para PC. As versões do Nintendo Switch ainda não tiveram os valores divulgados.

Como vai funcionar o escaneamento de rosto em EA Sports FC 27?

Segundo o vazamento do insider Fut Sheriff, o recurso PhotoFit permitirá enviar ou capturar uma foto do rosto do usuário para gerar um avatar 3D fiel no game.

Quando EA Sports FC 27 será lançado e para quais plataformas?

O jogo tem lançamento marcado para 25 de setembro de 2026 para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet