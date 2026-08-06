07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

EA FC 27 permitirá escanear rosto para criar jogador, diz insider

Recurso PhotoFit deve permitir adicionar foto do jogador em avatar digital do game EA FC 27.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
EA FC 27 permitirá escanear rosto para criar jogador, diz insider
EA Sports FC 27 poderá ter função que permite escanear foto do jogador e colocá-lo no game, segundo vazamento — Foto: Reprodução/Fut Sheriff, EA

Recurso batizado de PhotoFit funcionaria de forma semelhante ao antigo “Game Face”, utilizado em edições passadas do simulador da EA.

O simulador de futebol EA Sports FC 27 pode contar com uma função para mapear e escanear a foto do rosto do próprio jogador para a criação de atletas virtuais personalizados. As informações foram divulgadas pelo perfil Fut Sheriff na rede social X e detalhadas na apuração do jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A mecânica, chamada de PhotoFit, promete utilizar fotografias para aplicar feições reais nos avatares do jogo. A Electronic Arts (EA) ainda não confirmou oficialmente o recurso.

“A nova função PhotoFit parece semelhante a uma mecânica chamada ‘Game Face’, que a Electronic Arts já havia apresentado anteriormente […], mas foi removida após FIFA 16”, explicou o repórter Rafael Monteiro na matéria publicada no TECHTUDO.

Retorno do Game Face, plataformas e data de lançamento

Conforme detalhado pela reportagem de Rafael Monteiro no TECHTUDO, o retorno do escaneamento facial reacende a expectativa dos entusiastas dos modos Carreira e Pro Clubs:

  • Histórico de Vazamentos: O insider Fut Sheriff possui um histórico consolidado de antecipação de novidades e conteúdos de edições anteriores da franquia.

  • Plataformas Confirmadas: EA FC 27 chega em 25 de setembro de 2026 para PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC (Steam, Epic Games Store e EA App).

  • Valores Digitais: O título chega por R$ 349 para os consoles PlayStation e Xbox, e por R$ 299 para PC. As versões do Nintendo Switch ainda não tiveram os valores divulgados.

Como vai funcionar o escaneamento de rosto em EA Sports FC 27?

Segundo o vazamento do insider Fut Sheriff, o recurso PhotoFit permitirá enviar ou capturar uma foto do rosto do usuário para gerar um avatar 3D fiel no game.

Quando EA Sports FC 27 será lançado e para quais plataformas?

O jogo tem lançamento marcado para 25 de setembro de 2026 para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.