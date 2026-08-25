GTA 6 será Jogo do Ano? Veja os concorrentes no TGA 2026

Acompanhe os títulos que prometem disputar o prêmio principal do The Game Awards contra a Rockstar Games

Resident Evil: Requiem traz de volta Leon S. Kennedy com gameplay estilo RE4 Remake e apresenta Grace com gameplay de terror como RE7 — Foto: Divulgação/Capcom

Títulos como Resident Evil: Requiem, Pokémon Pokopia e 007 First Light despontam na corrida pelo prêmio principal em 10 de dezembro.

O lançamento do aguardado GTA 6, desenvolvido pela Rockstar Games, coloca o título em posição de grande destaque para a disputa de Jogo do Ano (Game of the Year) no The Game Awards 2026.

De acordo com a análise elaborada pelo jornalista Rafael Monteiro para o portal TECHTUDO, o anúncio oficial dos seis indicados está previsto para meados de novembro, antecedendo a cerimônia oficial em 10 de dezembro. No entanto, o caminho para o troféu não será simples.

“GTA 6 aparece como um dos possíveis candidatos à indicação, mas a disputa promete ser acirrada com games de peso como Resident Evil: Requiem, Big Walk e 007 First Light”, explicou Rafael Monteiro em sua reportagem no TECHTUDO.

Os principais cotados para rivalizar com GTA 6 no The Game Awards

Conforme detalhado no levantamento publicado por Rafael Monteiro no TECHTUDO, diversos lançamentos do ano ganharam força entre a crítica e o público:

Resident Evil Requiem: Celebrando os 30 anos da franquia da Capcom, o jogo traz duas campanhas com Leon S. Kennedy e Grace Ashcroft, mesclando visões em primeira e terceira pessoa.

Big Walk: Multiplayer cooperativo do estúdio House House (criador de Untitled Goose Game ), focado em exploração de ilhas e resolução de quebra-cabeças em equipe.

Crimson Desert: RPG de ação em mundo aberto desenvolvido pela Pearl Abyss, destacando-se pela escala de combates no continente de Pywel.

Pokémon Pokopia: Proposta relaxante da Game Freak em parceria com a Omega Force, onde um Ditto reconstrói o mundo pós-humano para acolher novos Pokémon.

Mina the Hollower: Aventura retrô em 8 bits feita pelos criadores de Shovel Knight (Yacht Club Games), combinando combate ágil e exploração estilo Game Boy Color.

007 First Light: Desenvolvido pela IO Interactive (estúdio de Hitman), apresenta a história de origem de um jovem James Bond combinando ao mesmo tempo ação, stealth e carisma.

Quando será realizada a cerimônia do The Game Awards 2026?

A premiação do The Game Awards 2026 está agendada para o dia 10 de dezembro, com a lista dos seis indicados a Jogo do Ano prevista para meados de novembro.

Quais outros jogos podem surpreender entre os indicados ao GOTY 2026?

Além de GTA 6 e Resident Evil Requiem, títulos como Pragmata, Forza Horizon 6, Mewgenics e o remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time figuram na lista de potenciais indicados.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet