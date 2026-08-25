Atitude de menino de 6 anos que ajudou faxineira em condomínio emociona a internet

Lorenzo pegou pá e vassoura para ajudar funcionária em condomínio de Contagem (MG).

Imagens cedidas ao Metrópoles

O garoto Lorenzo pegou uma pá e foi ajudar Sônia ao notar que ela limpava mangas caídas no chão sem assistência.

Um gesto de pura empatia gravado no Centro de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, voltou a encantar os internautas. O pequeno Lorenzo, na época com 6 anos, viralizou ao decidir ajudar a funcionária da limpeza do prédio onde morava.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larissa Ricci para o portal METRÓPOLES, a publicação ultrapassou 4 milhões de visualizações. A mãe do garoto, Rosana Ramos, de 39 anos, registrou a cena da janela após ver o filho sair de casa com uma pá nas mãos.

“Fiquei emocionada pela pureza dele. Ele disse que ficou preocupado porque tinha muita manga caída no chão e ela estava limpando sozinha”, relembrou Rosana Ramos em entrevista a Larissa Ricci no METRÓPOLES.

Amizade mantida, cuidados em casa e reencontros da janela

Conforme detalhado pela cobertura de Larissa Ricci no METRÓPOLES, a atitude do garoto reflete os valores e a rotina que mantém com a família:

Identidade Revelada: Quando Lorenzo disse que ia ajudar “Sônia”, a mãe achou que fosse uma amiguinha da mesma idade, pois tinham se mudado para o local havia apenas um mês.

Perfil Proativo: O menino sempre demonstrou dedicação no dia a dia, sendo responsável pelos cuidados com animais de estimação da casa, como iguana, gato, cachorro e passarinhos.

Mudança de Prédio: A família mudou-se do condomínio cerca de seis meses atrás, mas a amizade entre Lorenzo e a funcionária continuou viva.

Conexão Mantida: Da janela do novo quarto, o garoto consegue enxergar o local de trabalho de Sônia, permitindo que os dois continuem se cumprimentando diariamente.

Onde foi gravado o vídeo do menino ajudando a faxineira que viralizou?

O registro foi feito no Centro de Contagem, município localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Como o menino Lorenzo conheceu a funcionária Sônia?

Lorenzo morava no condomínio há apenas um mês quando viu Sônia limpando a área externa sozinha e decidiu pegar suas ferramentas para auxiliá-la.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet