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Imagens mostram ciclista saindo de casa antes de ser agredido até a morte no Rio

Câmeras registraram Cláudio Rafael Landeiro com a bicicleta da irmã antes de ser espancado por segurança e motoboys

Por Redação ContilNet
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Imagens mostram ciclista saindo de casa antes de ser agredido até a morte no Rio
Material cedido ao Metrópoles

Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos, foi confundido com um ladrão ao dizer que a bicicleta não era sua, mas sim de sua irmã.

Registros de câmeras de segurança obtidos pela reportagem mostram o ciclista Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos, deixando o prédio onde morava em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, momentos antes de ser fatalmente espancado.

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De acordo com a apuração do jornalista Caio Ramos para o portal METRÓPOLES, a vítima saiu de casa na noite de 11 de agosto com uma bicicleta dobrável emprestada por sua irmã, Nathalia, para passear pelo bairro.

“Cláudio foi abordado por um segurança de restaurante que perguntou se a bicicleta era dele. Por ter problemas cognitivos, ele respondeu apenas que a bike era da irmã, o que fez o segurança suspeitar de roubo e tomá-la à força”, relatou a reportagem de Caio Ramos no METRÓPOLES.

Cerco na escadaria, agressão brutal e depoimentos à Polícia Civil

Conforme detalhado pela cobertura de Caio Ramos no METRÓPOLES, a tragédia teve desdobramentos violentos e avança na delegacia local:

  • Ataque Planejado: Após tomar a bicicleta, o segurança acionou três entregadores para perseguirem a vítima até a Rua Felipe de Oliveira, em frente à residência de Cláudio.

  • Agressão Sem Defesa: O ciclista tentou conversar com os motoboys na escadaria, mas foi cercado e agredido reiteradamente com um pedaço de pau. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

  • Oitiva de Testemunhas: Sob o comando do delegado Ângelo Lages, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) ouve cinco testemunhas envolvidas no caso nesta terça-feira (25/8).

  • Investigados: Entre os ouvidos estão uma funcionária do bar que forneceu o porrete, donos de estabelecimentos que contratavam o segurança preso e uma testemunha omissa.

Por que o ciclista Cláudio Rafael foi atacado em Copacabana?

Cláudio foi confundido com um ladrão ao explicar a um segurança que a bicicleta dobrável que conduzia pertencia à sua irmã. Devido a limitações cognitivas, ele não conseguiu detalhar a situação, gerando a suspeita infundada.

Quantas pessoas estão sendo ouvidas pela Polícia Civil sobre a morte do ciclista?

A Polícia Civil do Rio de Janeiro intimou cinco pessoas para prestarem depoimento nesta terça-feira (25/8), incluindo donos de estabelecimentos e envolvidos na cessão da arma usada no crime.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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