Homem fugiu para o interior paulista ao ser denunciado por estupro de enteada de 15 anos

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Os abusos ocorriam desde 2025 em Ferraz de Vasconcelos (SP); o acusado tentou fugir, mas foi localizado em Itapeva.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem investigado por estuprar a enteada, atualmente com 15 anos, no município de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, os abusos ocorriam há pelo menos um ano, quando a adolescente tinha apenas 14 anos, e foram descobertos pela mãe no início deste mês.

“A mãe estranhou a mudança de comportamento da filha, verificou o celular da menor e encontrou áudios e mensagens detalhando a rotina de abusos cometidos pelo padrasto desde 2025”, relatou a reportagem de Marcus Pontes no METRÓPOLES.

Denúncia formal, fuga e prisão no interior paulista

Conforme detalhado pela cobertura de Marcus Pontes no METRÓPOLES, o caso tramita na delegacia especializada e conta com medidas cautelares decretadas:

Denúncia Formalizada: No dia 10 de agosto, mãe e filha compareceram à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ferraz de Vasconcelos para registrar o boletim de ocorrência.

Fuga e Prisão: Ao descobrir que havia sido denunciado à polícia, o suspeito fugiu, mas foi capturado na última sexta-feira (21/8) na cidade de Itapeva, a quase 400 km do local do crime.

Ordem Judicial: A Justiça mandou expedir o mandado de prisão temporária contra o investigado.

Custódia: O suspeito encontra-se detido na Cadeia Pública de Mogi das Cruzes, onde aguarda interrogatório policial agendado para esta semana.

Como os abusos contra a adolescente foram descobertos?

A mãe notou comportamentos atípicos da filha e, ao checar o celular da jovem, encontrou áudios e conversas em que a adolescente relatava as agressões sofridas desde 2025.

Onde o suspeito de abusar da enteada foi preso?

O homem tentou fugir ao saber da denúncia, mas foi localizado e preso pela polícia em Itapeva, cidade no interior de São Paulo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet