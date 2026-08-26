Mulher acerta tapa na cara de PM durante briga na Festa do Peão de Barretos

Confusão começou durante briga entre duas frequentadoras da festa

Reprodução/Redes sociais

Uma briga entre frequentadoras terminou em agressão contra forças de segurança e prisão na noite desta terça-feira (25/8). O incidente ocorreu durante a realização da Festa do Peão de Barretos, no interior do estado de São Paulo, quando uma mulher acabou detida em flagrante após acertar um tapa na cara de uma policial militar que intervia para conter o tumulto.

A ação foi gravada por testemunhas que acompanhavam a movimentação no recinto do evento.

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Registro do Incidente: As imagens gravadas pelo cantor e compositor Ricco Montana mostram o momento exato da troca de agressões e a intervenção dos agentes da PM.

Detalhes da confusão, gravação em vídeo e encaminhamento à delegacia

A intervenção policial teve início para interromper uma discussão acalorada que escalou para violência física entre duas mulheres. De acordo com as informações e detalhes apurados pelo portal de notícias Metrópoles, a situação saiu do controle no momento em que os agentes tentaram separar as envolvidas.

Conforme os registros oficiais e a apuração trazida na cobertura do Metrópoles, os pontos centrais da ocorrência organizam-se da seguinte forma:

Dinâmica da Briga: A matéria do Metrópoles detalha que o bate-boca envolveu duas mulheres — uma vestida com roupas brancas e outra com camiseta laranja — que trocavam agressões no local;

Agressão à Agente: Segundo divulgado pelo Metrópoles , ao se aproximarem para conter a situação, os dois policiais militares foram surpreendidos quando a mulher de branco desferiu o golpe no rosto da policial;

Encaminhamento Policial: As informações do Metrópoles apontam que a agressora foi imobilizada e conduzida diretamente à Central de Polícia Judiciária (CPJ), no centro da cidade de Barretos;

Apuração dos Fatos: Conforme registrado pelo Metrópoles, o boletim de ocorrência foi formalizado e a conduta será investigada pelas autoridades competentes.

O caso segue sob análise da Polícia Civil de São Paulo para a adoção das medidas legais pertinentes.

FAQ

Onde aconteceu o incidente de agressão à policial militar?

Segundo apuração do Metrópoles, o caso ocorreu no recinto da Festa do Peão de Barretos, no interior do estado de São Paulo.

Como começou a confusão que terminou com a agressão à PM?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, os policiais intervieram para apartar uma briga física entre duas mulheres quando uma delas desferiu o tapa na agente.

Para onde a mulher envolvida na agressão foi levada?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, ela foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Barretos para o registro da ocorrência.

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles