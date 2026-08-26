Mulher esfaqueia o marido da tia após acusação de abuso contra criança de 5 anos

Suspeito de 41 anos foi atingido por seis golpes

Acusados também foram condenados pelos crimes de cárcere privado e integração em organização criminosa armada. — Foto: Reprodução

Um grave incidente mobilizou as forças de segurança no município de Franca, no interior do estado de São Paulo. Um homem de 41 anos foi esfaqueado seis vezes no interior de uma loja localizada na Avenida Major Nicácio, após ser confrontado pela mãe de uma menina de 5 anos sobre alegações de violência sexual.

A agressora, uma jovem de 26 anos que é sobrinha da esposa do homem, dirigiu-se ao local para cobrar explicações após relatos sobre o caso.

Depoimento à Polícia: A mulher alegou aos agentes que decidiu agir após a criança relatar os abusos e afirmou ter se sentido ameaçada durante o bate-boca no local.

Revelação do caso, confronto na loja e apuração policial

A ocorrência teve início após revelações feitas pela criança sobre abusos sofridos recentemente. De acordo com as informações apuradas e divulgadas pelo Portal Diário de Rondônia, a mãe da vítima buscou o suspeito para tirar satisfações diretamente em seu local de trabalho.

Conforme os detalhes do boletim de ocorrência e a cobertura trazida pelo Portal Diário de Rondônia, os pontos centrais do caso organizam-se da seguinte forma:

Relato da Criança: O levantamento do Portal Diário de Rondônia detalha que a menina de 5 anos contou à mãe na última sexta-feira que havia sido abusada sexualmente pelo marido da tia;

Confronto no Comércio: Conforme divulgado pelo Portal Diário de Rondônia , a mãe, de 26 anos, foi até a loja na Avenida Major Nicácio e, ao se sentir ameaçada durante a discussão, usou uma faca para golpear o homem;

Gravidade das Lesões: As informações do Portal Diário de Rondônia apontam que o homem de 41 anos recebeu seis facadas no corpo e precisou de atendimento médico de urgência;

Investigação em Andamento: Segundo publicado pelo Portal Diário de Rondônia, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar tanto a tentativa de homicídio quanto as denúncias de abuso sexual contra vulnerável.

A Polícia Civil de São Paulo acompanha a evolução clínica do homem e realiza oitivas para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal Diário de Rondônia (@portaldiarioderondonia)

FAQ

Onde ocorreu o ataque a facadas contra o homem acusado de abuso?

Segundo apuração do Portal Diário de Rondônia, o esfaqueamento aconteceu no interior de uma loja localizada na Avenida Major Nicácio, na cidade de Franca (SP).

Qual a motivação apresentada pela mulher para o esfaqueamento?

Conforme divulgado pelo Portal Diário de Rondônia, a mulher de 26 anos alegou que o homem teria abusado de sua filha de 5 anos e que reagiu ao se sentir ameaçada durante a conversa.

Quantos golpes de faca o homem de 41 anos recebeu durante a briga?

De acordo com os dados citados pelo Portal Diário de Rondônia, a vítima foi atingida por seis facadas no corpo.

Acompanhe os desdobramentos das investigações da Polícia Civil, confira as atualizações do estado de saúde dos envolvidos e veja os comunicados das autoridades de segurança. Fique por dentro de todas as notícias sobre polícia, segurança pública, cidades e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Portal Diário de Rondônia