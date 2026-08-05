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Preso denuncia ter sido estuprado em cadeia pública de Mossoró (RN)

Polícia Civil do RN instaurou inquérito para apurar caso na unidade prisional.

Por Redação ContilNet
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Preso denuncia ter sido estuprado em cadeia pública de Mossoró (RN)
Divulgação/Sejuc

Vítima relatou ter sido violentada por colega de cela; autoridade policial aguarda laudos da Polícia Científica e colocou detento em isolamento por segurança.

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PCRN) investiga a denúncia de um detento custodiado na Cadeia Pública Juiz Manoel Onofre de Souza, localizada em Mossoró (RN). O homem relatou ter sido vítima de estupro praticado por outro preso com quem dividia a cela dentro da unidade prisional.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Guedes para o portal METRÓPOLES, a ocorrência foi comunicada originalmente no último sábado (1º/8).

“À coluna, a corporação informou que, após a análise inicial dos fatos apresentados no momento do registro da ocorrência, a autoridade policial de plantão entendeu que não estavam presentes os requisitos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante”, informou Letícia Guedes no METRÓPOLES.

Conforme detalhado pela apuração de Letícia Guedes para o METRÓPOLES, medidas de proteção e apuração técnica foram adotadas imediatamente:

  • Exames Periciais: A Polícia Científica foi acionada para realizar exames de corpo de delito no denunciante a fim de certificar a veracidade dos fatos.

  • Isolamento de Segurança: Como medida preventiva para assegurar a integridade física dos envolvidos, o detento denunciante foi transferido para uma cela individual de isolamento.

  • Prosseguimento do Inquérito: As diligências prosseguem na delegacia especializada responsável pela área para colher depoimentos adicionais.

  • Cautela Oficial: A PCRN ressaltou que, até o presente momento, não há confirmação conclusiva sobre a dinâmica relatada e que a eventual responsabilização penal dependerá dos laudos técnicos e do encerramento das investigações.

Quem está investigando a denúncia de estupro na Cadeia Pública de Mossoró?

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), com apoio de laudos da Polícia Científica, é a responsável pela condução do inquérito policial.

Qual foi a atitude imediata tomada quanto ao preso denunciante?

Para garantir sua segurança, a administração prisional colocou o detento em uma cela de isolamento, separado dos demais encarcerados.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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