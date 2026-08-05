Pauli Bronze tem memórias com as músicas do cantor ao longo da vida

Pauli Bronze/Foto: ContilNet

A fã Pauli Bronze, companhada por um grupo de amigas, chegou cedo para prestigiar a apresentação Wesley Safadão, nesta quarta-feira (05).A admiração pelo cantor não é recente e acompanha diferentes fases da trajetória de Pauli.

“Acompanho a carreira dele há muito tempo. Além de ser muito carismático, ele canta excepcionalmente bem e seus shows são contagiantes, por isso a expectativa está altíssima”, relatou sobre o carinho acumulado ao longo de anos de acompanhamento.

Entre os inúmeros sucessos que marcam a carreira do artista, Pauli já tem na ponta da língua o momento mais esperado da noite.

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