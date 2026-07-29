Defesa Civil alerta para ventos de até 90 km/h

Rajadas mais intensas são esperadas na capital, Região Metropolitana e Baixada Santista entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30).

A Defesa Civil emitiu um alerta de tempestade em São Paulo devido à passagem de uma frente fria que deve provocar chuva forte e rajadas intensas de vento entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30).

A principal preocupação das autoridades está relacionada à velocidade dos ventos. Na capital paulista, Região Metropolitana e Baixada Santista, as rajadas podem se aproximar dos 90 km/h. Nas demais regiões do estado, os ventos podem superar os 70 km/h, principalmente durante a formação de tempestades.

Além da chuva e dos ventos fortes, há possibilidade de descargas elétricas e ocorrências pontuais associadas ao avanço da frente fria. As equipes municipais e estaduais permanecem em estado de atenção para atender possíveis chamados durante o período de instabilidade.

Ventos fortes aumentam risco de quedas de árvores

Rajadas acima de 70 km/h podem provocar quedas de árvores e galhos, destelhamentos, danos em estruturas mais frágeis e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A orientação é evitar permanecer ou estacionar veículos debaixo de árvores durante as tempestades. A população também deve manter distância de postes, placas, coberturas metálicas e estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.

Objetos soltos em quintais, varandas e sacadas devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam lançados pelas rajadas.

Cuidados durante as tempestades

Durante a ocorrência de raios, a recomendação é procurar abrigo em uma construção segura e evitar áreas abertas, campos de futebol, piscinas e locais próximos a estruturas metálicas.

Também não é recomendado atravessar ruas ou avenidas alagadas. Mesmo uma correnteza aparentemente fraca pode derrubar pessoas ou arrastar veículos.

Em caso de queda de fios elétricos, a área deve ser isolada e a concessionária de energia acionada. A população não deve tocar ou se aproximar dos cabos.

Telefones de emergência

Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.

Também é possível receber gratuitamente alertas meteorológicos da Defesa Civil pelo celular. Para fazer o cadastro, basta enviar uma mensagem de SMS com o CEP da residência para o número 40199.

As condições meteorológicas podem mudar ao longo do dia. A orientação é acompanhar os comunicados oficiais e redobrar os cuidados durante a passagem da frente fria.