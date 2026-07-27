Panorama da rodada

Resultados das loterias de 27 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 27 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Dupla Sena e prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Lotomania.