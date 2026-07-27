28/07/2026
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Resultado da Quina, Lotofácil e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 27 de julho de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias 28/07/2026 às 06:58
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Resultado da Quina, Lotofácil e outras loterias de ontem
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 27 de julho de 2026

Confira os resultados das loterias de 27 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Dupla Sena e prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Lotomania.

Resultados reunidos6
Prêmios acumulados4
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Dia de Sorte, Dupla Sena.
  • Acumularam: Quina, Lotofácil, Lotomania, Super Sete.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1256

1 ganhadorR$ 398.672,73

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas02 – 08 – 13 – 19 – 23 – 27 – 29
  • Mês da SorteAgosto
  • Próximo concurso28/07/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 398.672,73

Ver resultado completo do concurso 1256

Resultado oficial

Quina

Concurso 7076

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 18 – 22 – 35 – 41
  • Próximo concurso28/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7076

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3746

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24
  • Próximo concurso28/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3746

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2988

1 ganhadorR$ 1.888.040,62

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • 1º sorteio05 – 12 – 31 – 37 – 42 – 45
  • 2º sorteio31 – 33 – 39 – 41 – 42 – 48
  • Próximo concurso29/07/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 1.888.040,62

Ver resultado completo do concurso 2988

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2955

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas03 – 05 – 10 – 12 – 16 – 17 – 20 – 29 – 35 – 36 – 40 – 46 – 47 – 48 – 53 – 71 – 73 – 79 – 81 – 85
  • Próximo concurso29/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2955

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 878

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas5 – 5 – 1 – 7 – 5 – 3
  • Próximo concurso29/07/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 878

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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