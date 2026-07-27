Resultados das loterias de 27 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 27 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Dupla Sena e prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Lotomania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Dia de Sorte, Dupla Sena.
- Acumularam: Quina, Lotofácil, Lotomania, Super Sete.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1256
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas02 – 08 – 13 – 19 – 23 – 27 – 29
- Mês da SorteAgosto
- Próximo concurso28/07/2026
- Situação1 ganhador • R$ 398.672,73
Resultado oficial
Quina
Concurso 7076
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 18 – 22 – 35 – 41
- Próximo concurso28/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3746
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24
- Próximo concurso28/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2988
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- 1º sorteio05 – 12 – 31 – 37 – 42 – 45
- 2º sorteio31 – 33 – 39 – 41 – 42 – 48
- Próximo concurso29/07/2026
- Situação1 ganhador • R$ 1.888.040,62
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2955
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas03 – 05 – 10 – 12 – 16 – 17 – 20 – 29 – 35 – 36 – 40 – 46 – 47 – 48 – 53 – 71 – 73 – 79 – 81 – 85
- Próximo concurso29/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 878
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas5 – 5 – 1 – 7 – 5 – 3
- Próximo concurso29/07/2026
- SituaçãoAcumulou