Você tende a perceber com mais clareza o que merece prioridade. Você pode liderar uma situação sem precisar centralizar todas as decisões. Escolha uma prioridade central e proteja seu tempo ao redor dela.

Amor: Na vida afetiva, ouvir sem preparar uma resposta imediata pode aproximar. Um gesto espontâneo pode aproximar, desde que respeite o espaço alheio.

Trabalho: A área profissional favorece revisão, planejamento e comunicação objetiva. Uma iniciativa bem apresentada pode receber apoio.

Dinheiro: Decisões de longo prazo pedem pesquisa e análise cuidadosa. Planeje despesas próximas para evitar surpresa.

Bem-estar: Bem-estar hoje depende mais de constância do que de intensidade. Descanse sem culpa quando perceber queda de energia.

Conselho do dia: Não transforme um erro pontual em julgamento permanente.