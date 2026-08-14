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Horóscopo de hoje, 14 de agosto de 2026: previsões para todos os signos

Previsões para amor, trabalho, dinheiro e bem-estar dos 12 signos

Por ContilNet Horóscopo
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Símbolo astrológico do Sol em dourado sobre uma manta de tricô com chá e cristais, representando o recarregamento de energias no horóscopo deste domingo.

 

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Confira as previsões do horóscopo de hoje para amor, trabalho, dinheiro e bem-estar. Leia também o conselho, a cor e o número da sorte de cada signo.

Horóscopo de Áries hoje

Elemento Fogo

Assuntos que estavam dispersos podem começar a ganhar direção. Sua iniciativa será valiosa quando vier acompanhada de planejamento. Valorize acordos claros e não prometa além do que consegue cumprir.

Amor: No amor, a sinceridade precisa vir acompanhada de sensibilidade. Um gesto espontâneo pode aproximar, desde que respeite o espaço alheio.

Trabalho: Dados concretos serão mais convincentes do que impressões isoladas. Uma iniciativa bem apresentada pode receber apoio.

Dinheiro: Pequenas economias repetidas terão mais efeito do que cortes radicais. Escolha praticidade sem abrir mão de responsabilidade.

Bem-estar: Seu corpo pode responder melhor a uma rotina mais regular. Uma pausa consciente pode evitar irritação e decisões precipitadas.

Conselho do dia: Proteja seu tempo sem fechar as portas para uma boa conversa.

Número: 79
Cor: cinza-claro
Clima: organização

Horóscopo de Touro hoje

Elemento Terra

O dia convida a organizar ideias antes de assumir novos compromissos. Você terá mais segurança ao organizar recursos e prazos. Coloque limites de forma respeitosa e preserve energia para o que importa.

Amor: Uma lembrança ou mensagem pode reacender uma conversa importante. Evite apego a uma versão antiga da relação.

Trabalho: Um contato pode trazer contexto útil para uma decisão de trabalho. Negocie prazos realistas e preserve o padrão do trabalho.

Dinheiro: Compartilhar despesas e expectativas com clareza evita conflitos. Negocie com calma e não aceite pressão artificial.

Bem-estar: Pausas curtas ao longo do dia ajudarão a preservar concentração. Descanse sem culpa quando perceber queda de energia.

Conselho do dia: Seja direto sem perder a delicadeza.

Número: 55
Cor: prata
Clima: determinação

Horóscopo de Gêmeos hoje

Elemento Ar

A energia do dia pede presença, calma e atenção aos detalhes. Ideias surgirão com facilidade, mas será necessário selecionar as mais úteis. Evite acumular decisões pequenas; resolva-as em blocos.

Amor: Coloque seus sentimentos em palavras sem exigir resposta imediata. Evite mensagens ambíguas quando o tema pedir clareza.

Trabalho: Priorize entregas que dependem exclusivamente de você. Seu poder de adaptação ajudará a lidar com uma mudança de agenda.

Dinheiro: Evite contar com valores que ainda não foram confirmados. Escolha praticidade sem abrir mão de responsabilidade.

Bem-estar: Observe como alimentação, descanso e tensão estão se relacionando. Reduza excessos e mantenha uma rotina equilibrada.

Conselho do dia: Clareza também significa saber o que não precisa ser decidido hoje.

Número: 74
Cor: dourado
Clima: escuta

Horóscopo de Câncer hoje

Elemento Água

Você terá melhores resultados ao respeitar seu próprio tempo. Cuidar do ambiente e das relações ajudará a recuperar equilíbrio. Concentre-se no que pode ser resolvido agora e deixe o restante amadurecer.

Amor: A leveza pode voltar quando você deixa de tentar prever cada reação. Uma memória afetiva pode abrir espaço para reconciliação.

Trabalho: Uma ideia antiga pode ganhar aplicação prática com pequenos ajustes. Proteja períodos de concentração e não aceite interrupções constantes.

Dinheiro: Decisões de longo prazo pedem pesquisa e análise cuidadosa. Não use o cansaço como justificativa para uma compra impulsiva.

Bem-estar: Qualidade de sono e hidratação merecem atenção. Reduza excessos e mantenha uma rotina equilibrada.

Conselho do dia: Antes de insistir, verifique se a estratégia ainda faz sentido.

Número: 21
Cor: cinza-claro
Clima: constância

Horóscopo de Leão hoje

Elemento Fogo

Sua percepção estará mais apurada para separar urgência de importância. Confiança e generosidade podem abrir portas. Confie mais no processo e menos na necessidade de controlar cada detalhe.

Amor: A leveza pode voltar quando você deixa de tentar prever cada reação. A relação se fortalece quando admiração e respeito caminham juntos.

Trabalho: O dia é favorável para documentar processos e reduzir retrabalho. Lidere pelo exemplo e evite prometer resultados antes da hora.

Dinheiro: Evite contar com valores que ainda não foram confirmados. Prefira escolhas reversíveis quando ainda faltarem informações.

Bem-estar: Uma rotina simples de autocuidado tende a ser mais sustentável. Faça escolhas compatíveis com sua condição e procure orientação profissional diante de sintomas ou dúvidas.

Conselho do dia: Valorize o que funciona antes de buscar uma mudança completa.

Número: 42
Cor: bege
Clima: serenidade

Horóscopo de Virgem hoje

Elemento Terra

Sua percepção estará mais apurada para separar urgência de importância. Separar o essencial do acessório reduzirá a sobrecarga. Um plano simples, executado com atenção, tende a funcionar melhor.

Amor: A proximidade cresce quando cada pessoa se sente ouvida e respeitada. Aceitar imperfeições ajudará a preservar a leveza.

Trabalho: Uma conversa com liderança ou cliente pede clareza e objetividade. Documentar uma rotina pode beneficiar toda a equipe.

Dinheiro: Uma oportunidade pode parecer interessante, mas precisa de números reais. Planeje despesas próximas para evitar surpresa.

Bem-estar: Contato com ar livre pode trazer uma pausa mental útil. Não force o corpo para cumprir expectativas que podem ser reorganizadas.

Conselho do dia: Não transforme um erro pontual em julgamento permanente.

Número: 80
Cor: azul-marinho
Clima: presença

Horóscopo de Libra hoje

Elemento Ar

Uma atitude equilibrada ajudará a transformar intenção em resultado. Observe onde a tentativa de evitar conflito está criando indecisão. Não confunda velocidade com progresso; consistência será mais importante.

Amor: Um assunto delicado pode ser tratado com maturidade e sem dramatização. Uma conversa franca pode restaurar harmonia sem apagar diferenças.

Trabalho: Você pode avançar mais ao simplificar uma etapa do processo. Defina critérios objetivos antes de comparar propostas.

Dinheiro: Evite emprestar ou comprometer recursos sem combinar condições claras. Planeje despesas próximas para evitar surpresa.

Bem-estar: Seu corpo pode responder melhor a uma rotina mais regular. Procure apoio adequado caso o desconforto físico ou emocional persista.

Conselho do dia: Permita que o dia seja produtivo sem precisar ser perfeito.

Número: 69
Cor: coral
Clima: organização

Horóscopo de Escorpião hoje

Elemento Água

Você terá melhores resultados ao respeitar seu próprio tempo. Sua percepção profunda ajudará a identificar a raiz de uma questão. Uma pausa curta antes de decidir pode evitar desgaste desnecessário.

Amor: O afeto se expressa melhor por presença, atenção e disponibilidade real. Coloque limites sem usar distância como punição.

Trabalho: Delimite horários para tarefas profundas e proteja esses períodos. Evite disputas silenciosas e formalize o que precisa ser combinado.

Dinheiro: Mantenha comprovantes e registros de negociações importantes. Negocie com calma e não aceite pressão artificial.

Bem-estar: O equilíbrio emocional melhora quando você reduz excesso de estímulos. Não substitua avaliação profissional por conselhos genéricos.

Conselho do dia: Não carregue sozinho aquilo que pode ser dividido com responsabilidade.

Número: 66
Cor: verde-oliva
Clima: iniciativa

Horóscopo de Sagitário hoje

Elemento Fogo

Assuntos que estavam dispersos podem começar a ganhar direção. O desejo de avançar será positivo quando houver direção definida. Coloque limites de forma respeitosa e preserve energia para o que importa.

Amor: Relações saudáveis se beneficiam de limites claros e gentileza constante. Compartilhe planos sem pressionar a outra pessoa a acompanhar seu ritmo.

Trabalho: Você pode avançar mais ao simplificar uma etapa do processo. Uma proposta ousada precisa de etapas concretas.

Dinheiro: Uma reserva, mesmo pequena, merece atenção constante. Uma decisão simples de hoje pode melhorar o equilíbrio dos próximos dias.

Bem-estar: Bem-estar hoje depende mais de constância do que de intensidade. Uma pausa consciente pode evitar irritação e decisões precipitadas.

Conselho do dia: Seja direto sem perder a delicadeza.

Número: 81
Cor: coral
Clima: objetividade

Horóscopo de Capricórnio hoje

Elemento Terra

Uma conversa simples pode trazer a informação que faltava. Revise prioridades para não gastar energia apenas mantendo rotinas antigas. Um plano simples, executado com atenção, tende a funcionar melhor.

Amor: Um assunto delicado pode ser tratado com maturidade e sem dramatização. Reserve tempo real para o vínculo, não apenas espaço entre compromissos.

Trabalho: Cuide dos detalhes finais antes de apresentar ou enviar um trabalho. Seu senso de responsabilidade será reconhecido quando houver comunicação clara.

Dinheiro: O dia favorece revisar gastos recorrentes e pequenos desperdícios. Escolha praticidade sem abrir mão de responsabilidade.

Bem-estar: Qualidade de sono e hidratação merecem atenção. Procure apoio adequado caso o desconforto físico ou emocional persista.

Conselho do dia: Seja direto sem perder a delicadeza.

Número: 24
Cor: âmbar
Clima: determinação

Horóscopo de Aquário hoje

Elemento Ar

A tendência é de maior lucidez para lidar com questões pendentes. Uma ideia diferente pode funcionar se for traduzida em passos compreensíveis. Mantenha o foco no essencial e reduza distrações evitáveis.

Amor: Quem está em uma relação pode resolver um incômodo com calma e objetividade. Uma conversa fora do padrão pode aproximar.

Trabalho: Cuide dos detalhes finais antes de apresentar ou enviar um trabalho. Trabalho em rede pode acelerar uma etapa.

Dinheiro: Compartilhar despesas e expectativas com clareza evita conflitos. Escolha praticidade sem abrir mão de responsabilidade.

Bem-estar: Cuidados preventivos e acompanhamento profissional não devem ser adiados. Uma rotina possível será melhor do que uma meta rígida.

Conselho do dia: Escutar com atenção pode revelar uma saída que a pressa esconde.

Número: 81
Cor: cobre
Clima: leveza

Horóscopo de Peixes hoje

Elemento Água

Uma mudança de ritmo pode abrir espaço para decisões melhores. Evite absorver o clima de todos ao redor. Evite acumular decisões pequenas; resolva-as em blocos.

Amor: Para quem está só, uma conexão pode começar por afinidades cotidianas. Uma troca delicada pode trazer conforto e compreensão.

Trabalho: Você pode avançar mais ao simplificar uma etapa do processo. Evite aceitar tarefas vagas sem esclarecer o resultado esperado.

Dinheiro: Uma pendência pode ser negociada com objetividade e documentação. Negocie com calma e não aceite pressão artificial.

Bem-estar: Reduzir a pressa pode melhorar sua percepção e seu bem-estar. Uma pausa consciente pode evitar irritação e decisões precipitadas.

Conselho do dia: A maturidade aparece na forma de administrar o próprio impulso.

Número: 53
Cor: verde-oliva
Clima: curiosidade

As previsões têm caráter informativo e de entretenimento. Decisões importantes devem considerar fatos, contexto e orientação profissional adequada.

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