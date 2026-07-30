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Resultado do Dia de Sorte concurso 1259 de hoje: prêmio e Mês da Sorte

Resultado do Dia de Sorte de hoje, concurso 1259. Números sorteados: 01 - 03 - 07 - 15 - 18 - 27 - 28. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Dia de Sorte concurso 1259

Confira o resultado do dia de sorte de hoje, concurso 1259. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1259 • 30/07/2026

Concurso1259
Data do sorteio30/07/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso31/07/2026
EstimativaR$ 600.000,00
Dezenas

Números sorteados

01030715182728
Mês da Sorte

Abril
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 1.214.407,50
Acumulado próximo concursoR$ 412.601,21

Detalhamento de Prêmios

7 acertos0 ganhadores
6 acertos23 ganhadoresR$ 3.011,05
5 acertos1.085 ganhadoresR$ 25,00
4 acertos13.598 ganhadoresR$ 5,00
Mês da Sorte42.757 ganhadoresR$ 2,50
Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 1259 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 1259

O concurso 1259 da Dia de Sorte, apurado oficialmente em 30/07, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 31/07/2026, disparou e ficou em R$ 600.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Dia de Sorte

Para apostar na Dia de Sorte, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Dia de Sorte 1259?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Dia de Sorte neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 600.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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