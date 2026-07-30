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Resultado da Timemania concurso 2422 de hoje: prêmio e Time do Coração

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2422. Números sorteados: 11 - 19 - 21 - 24 - 34 - 68 - 78. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Confira o resultado da timemania de hoje, concurso 2422. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2422 • 30/07/2026

Concurso2422
Data do sorteio30/07/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso01/08/2026
EstimativaR$ 6.000.000,00
Dezenas

Números sorteados

11192124346878
Time do Coração

TOMBENSE /MG
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 1.751.067,50
Acumulado próximo concursoR$ 5.627.795,46

Detalhamento de Prêmios

7 acertos0 ganhadores
6 acertos4 ganhadoresR$ 26.817,12
5 acertos85 ganhadoresR$ 1.802,83
4 acertos1.760 ganhadoresR$ 10,50
3 acertos17.620 ganhadoresR$ 3,50
Time do Coração3.433 ganhadoresR$ 8,50
Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 2422 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 2422

O concurso 2422 da Timemania, apurado oficialmente em 30/07, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 01/08/2026, disparou e ficou em R$ 6.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Timemania

Para apostar na Timemania, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Timemania 2422?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Timemania neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 6.000.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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